Empreendedorismo tecnológico: 2º Desafio Liga Jovem está com inscrições abertas

Considerada uma umas das maiores competições de empreendedorismo tecnológico do país, o Desafio Liga Jovem está com as inscrições abertas até 7 de junho. A iniciativa apoia os estudantes no desenvolvimento de projetos que apresentem soluções inovadoras para problemas reais de suas escolas ou comunidades e conta com ações específicas em escolas paranaenses.





Abertas em março, a segunda edição do Desafio Liga Jovem já alcançou 20 mil inscritos, número quatro vezes superior aos 5 mil participantes registrados em 2023. A coordenadora de Liderança e Cultura Empreendedora do Sebrae/PR, Rosângela Angonese, explica que a iniciativa visa estimular o potencial criativo dos estudantes, com ações mão na massa.

“O Desafio vem para incentivar os jovens a ter novos conhecimentos sobre empreendedorismo e criar relacionamentos com seus colegas e grupos, seja no ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante”, aponta.





Além disso, foram realizadas visitas em escolas, e universidades nas cidades de Maringá, entre os dias 20 e 22 maio, e Londrina, em 23 e 24. O principal objetivo da ação é apresentar o desafio, demonstrar como funciona para participar e responder dúvidas. Ao todo, já estão previstas visitas em 11 instituições de ensino, como escolas, universidades e institutos da região.

“Estamos desenvolvendo essas visitas e palestras para disseminar e pulverizar pelo paraná ainda mais informações ligadas ao empreendedorismo, com estímulos presentes pelo sistema educacional”, afirma Rosângela.





O Desafio Liga Jovem é uma realização do Sebrae por meio do Instituto Ideias do Futuro. A primeira edição contou com a participação de 1.239 equipes formadas por mais de 5 mil estudantes, com representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Destaque nacional





Na edição anterior, o sudoeste do Paraná esteve presente na etapa final do Desafio Liga Jovem. De Pato Branco, a Equipe Duck On, do Colégio Sesi, apresentou o site TechOn, voltado para auxiliar estudantes do ensino médio a ingressar no mercado da tecnologia, aproximando os alunos com as principais organizações de Tecnologia da Informação (TI) do Brasil, apresentando as empresas potenciais jovens a partir do perfil que é criado e apresentado na plataforma.





Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 7 de junho. Podem participar alunos e alunas do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Médio (qualquer ano), Superior (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e Profissionalizante (qualquer ano), sendo as últimas duas categorias inéditas no desafio. A nova edição da iniciativa será realizada com etapas de seleção estaduais e regionais, com previsão para acontecer entre agosto e setembro. Até lá as equipes participantes percorrem uma maratona de conteúdo sobre inovação, tecnologia e metodologias ativas para aprimorarem suas competências empreendedoras e o desenvolvimento dos projetos.

Todos os integrantes das equipes vão receber um certificado de participação e ao final, os melhores projetos serão premiados na etapa nacional na qual os representantes de cada região irão para viajar para uma das capitais tecnológicas do país com despesas pagas para participar de eventos, visitas e experiências exclusivas. Como premiação também está prevista de participação em missão internacional no ano que vem. Além disso, o Desafio contempla a entrega de smartphone, notebooks e vouchers de compra para os integrantes dos grupos vencedores em cada uma das etapas.





Como participar

Os interessados devem se reunir em equipes formadas por dois a cinco integrantes, sempre com o apoio de um professor orientador. A inscrição é realizada por um integrante ou pelo professor, que deve convidar os outros membros. O professor orientador pode coordenar quantas equipes desejar e elas podem ser de categorias diferentes.





O formulário eletrônico de inscrição e mais informação estão disponíveis no site do Desafio Liga Jovem, no endereço eletrônico: https://www.desafioligajovem.com.br/.





Etapas da competição e calendário:





Esquenta nas redes – março a junho





Virada Empreendedora – 7 a 9 de junho





Estadual – agosto





Regional – setembro e outubro





Nacional – dezembro