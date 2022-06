Empresa júnior da UEL promove colônia de férias durante recesso escolar

Segundo o professor Victor Hugo Alves Okazaki, tutor da Motus, a Colônia de Férias garante experiência profissional voltada à recreação para os alunos dos cursos de Educação Física. Além disso, fornece prestação de serviços de qualidade para a comunidade interna e externa à UEL. “O nosso objetivo é ser um modelo. Nossa colônia trabalha com grande diversidade de atividades, sempre voltadas em trabalhar valores com as crianças”, afirma.

Inscrições

Serão ofertadas 40 vagas para crianças com idade entre seis e nove anos. As inscrições devem ser feitas no site da Colônia de Férias da UEL/Motus. Inicialmente, as inscrições ficarão abertas para filhos de servidores públicos da UEL, entre os dias 20 e 26 de junho, com taxa de R$ 250,00 para duas semanas, de R$ 150,00 para uma semana e diária de R$ 40,00. Posteriormente, as inscrições ficarão disponíveis para a comunidade externa, de 27 de junho até 9 de julho, com taxa de R$ 300,00 para duas semanas, de R$ 250,00 para uma semana e diária de R$ 50,00.

Há também desconto para irmãos que forem inscritos juntos. No caso de mais de uma inscrição por família, os servidores da UEL devem pagar, por criança, uma taxa de R$ 200,00 para participar duas semanas e de R$ 120,00 para participar uma semana. Já o público externo com mais de uma inscrição por família deve pagar, por criança, uma taxa de R$ 250,00 para participar duas semanas e R$ 180,00 para participar uma semana.