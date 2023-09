Enem: Praticar leitura variada ajuda a interpretar as questões

Na hora de fazer a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), toda ajuda é bem vinda, ainda mais se for para economizar tempo e ajudar a chegar na resposta da questão de forma mais fácil. Comparado a uma maratona, o Enem é conhecido por trazer muitas questões com textos, que costumam tirar o sossego de quem tem dificuldade em fazer leituras rápidas. Por isso, uma técnica que auxilia os candidatos a uma vaga na universidade é grifar e anotar trechos dos textos, que podem ajudar na hora de interpretar o que a questão pede.







Fernando Lisboa de Oliveira, professor de gramática e interpretação de texto do Colégio Marista, explica que o Enem não é uma prova conteudista e que, por conta disso, não vai exigir um conhecimento tão aprofundado dos alunos a respeito da gramática da língua portuguesa. Caso apareça alguma questão, ele ressalta que pode ser algo relacionado às classes de palavras, como verbos, substantivos e adjetivos, em que aparece um texto ou uma tirinha e a partir disso o candidato deve assinalar o sentido ou função que determinado termo tem dentro do contexto.

