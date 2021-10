Ensino híbrido: o que é e como funciona

O ensino híbrido é um método inovador que busca aumentar os resultados do aprendizado estudantil, e após a pandemia do coronavírus a implementação desse método de ensino ganhou forças, tornando-se uma solução para a nova realidade das escolas. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Para proteger a saúde dos estudantes foi necessário adotar o Ensino a Distância (EAD), e agora que chegou o momento da volta às aulas, tornou-se necessário encontrar o equilíbrio entre as aulas presenciais e digitais, para otimizar o aprendizado das crianças e adolescentes, além de se adequar as diversas vantagens que a tecnologia pode proporcionar aos estudos. Com essa nova realidade, nada poderia ser melhor do que o ensino híbrido, quer saber mais sobre ele? Confira abaixo:

Ensino híbrido na educação infantil

É importante ressaltar que o ensino híbrido não se resume em dividir atividades entre aulas presenciais e virtuais, mais do que isso, este sistema de ensino também diversifica os meios de aprendizado presenciais, revezando entre aulas tradicionais em sala de aula e atividades de desenvolvimento cognitivo fora de sala, através de atividades recreativas que unem o elemento educativo de maneira criativa, aumentando a concentração dos alunos.

A metodologia híbrida também pode ser aplicada intercalando aulas presenciais e digitais, meio o qual se tornou uma solução para o retorno das aulas pós pandemia, onde se torna possível intercalar turmas e reduzir as aglomerações, fazendo com que metade da sala compareça na escola e a outra metade estude em casa via aulas digitais, e a cada semana intercale o grupo que terá que comparecer presencialmente na escola.

O que é o ensino híbrido?

A modalidade de ensino híbrido busca unir as vantagens do estudo tradicional com os novos aspectos do aprendizado digital e tecnológico. Ele veio para se adequar as novas necessidades das crianças e adolescentes frente a evolução tecnológica e mudanças mundiais, levando-se em conta que a nova geração tem muito mais afinidade com smartphones, computadores e tablets.

Além disso, a educação híbrida possibilita um maior desenvolvimento educacional e pessoal, incentivando o desenvolvimento de habilidades que tornem o aluno autodidata, ao mesmo tempo que otimiza o proveito das aulas presenciais.

Apesar de todos os problemas enfrentados nesta pandemia, ela foi uma divisora de águas que trouxe à tona os debates sobre metodologias de ensino, dando a chance de buscar formas de aprendizado mais eficientes, que levou ao incentivo de implementação do ensino híbrido.

Como funciona o ensino híbrido?

O ensino híbrido se diferencia principalmente por adotar dois estilos de aprendizado de modo simultâneo. Na maioria das vezes metade da sala comparece a aula presencial, enquanto a outra metade desfruta do ensino a distância, onde assistem vídeo aulas.

Sala invertida

É interessante notar que na maioria das vezes o ensino hibrido inverte a metodologia tradicional, colocando a maior parte do ensino técnico nas aulas gravadas que são assistidas a distância, enquanto a aula presencial foca mais em dar a oportunidade para alunos tirarem duvidas com os professores sobre temas que o estudante estudou previamente em casa, aumentando o aproveitamento.

Rotação de laboratório

O esquema de dividir os alunos em dois grupos para intercalar entre atividades presenciais e virtuais, ajuda a evitar aglomerações e ainda diversifica os tipos de atividades, de modo que o aprendizado não se torne cansativo para os jovens, aumentando sua absorção de informações.

A principal vantagem da modalidade de ensino hibrido está na otimização de tempo dos alunos e professores, além da redução de gastos. Além disso, ele traz diversos benefícios para o desenvolvimento dos alunos, apresentando maior eficiência que o método de ensino tradicional.

