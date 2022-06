Erros de português desclassificam mais da metade dos candidatos em seleções de emprego

Pesquisa revela outros pontos negativos para possíveis eliminações







Uma entrevista de emprego causa ansiedade, tensão e apreensão nos candidatos, principalmente por conta das dinâmicas e interação com o entrevistador. Mas outro fator tem chamado a atenção por causar desclassificação nas seletivas: o pouco domínio da Língua Portuguesa.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), os “vilões” da reprovação estão nos erros de Português, de interpretação nas informações e a falta de uma boa comunicação oral e escrita. Eles são responsáveis por impedir que 83,5% dos estudantes passem em seleções.





A pesquisa avaliou o desempenho de 59.776 candidatos a vagas de estágio e aprendizagem. Desse número, apenas 9.845 estudantes (16,5%) passaram nos critérios de avaliação do domínio da língua. Os demais, 83,5% (49.931) demonstraram conhecimento gramatical insuficiente. Em comparação à pesquisa de 2019, houve um aumento de 67% de reprovação, cujo índice era de 50%.





No currículo, os erros de Português também são responsáveis por eliminar candidatos que, por esse motivo, podem nem chegar a ser chamados para uma entrevista, é o que aponta levantamento feito pela Catho no ano passado. Para os recrutadores ouvidos pela entrevista, erros de português podem representar falta de conhecimento da língua e ausência de atenção na hora da construção do currículo.

Ainda em relação a erros de Português no currículo, apenas dois erros de digitação são suficientes para desclassificar um candidato a processo seletivo, de acordo com pesquisa realizada pela Robert Half, empresa de recrutamento especializado.