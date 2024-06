Estudante de Bela Vista do Paraíso vence etapa estadual do concurso de redação do Senado

A aluna Brenda Yara Chaves Muniz, de 18 anos, do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas, de Bela Vista do Paraíso (Norte do Paraná), foi a vencedora paranaense da edição 2024, do concurso de redação promovido pelo programa Jovem Senador. Como premiação, a estudante vai participar da Semana de Vivência Legislativa, no período de 5 a 9 de agosto, em Brasília, onde poderá acompanhar de perto o funcionamento da instituição, tramitação e discussão dos projetos e todas as demais atividades.





Realizado anualmente pelo Senado Federal, o programa Jovem Senador tem parceria com o Ministério da Educação, Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e com apoio das secretarias da Educação dos estados e do Distrito Federal. Neste ano, os estudantes escreveram sobre o tema “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”. Brenda, que está na 3ª série do Ensino Médio, conquistou a primeira colocação entre 6.400 trabalhos elaborados por estudantes de toda a rede estadual de ensino.

Os trabalhos dos alunos foram encaminhados aos NREs (Núcleos Regionais de Educação), onde passaram por uma primeira seleção. A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná), responsável pela viabilização do concurso no Estado, recebeu 96 redações finalistas para a seleção de apenas três, que foram enviadas ao Senado Federal. Veio de lá a escolha pelo trabalho de Brenda, como representante do Paraná.





A conquista vai proporcionar a Brenda a oportunidade de conhecer, na prática, como funciona a tramitação de um projeto de lei, desde que é apresentado, passando pela defesa dos autores das proposições, até as discussões e votações em plenário. Também poderá observar bem de perto como atuam os senadores da República. “Vai ser uma experiência única para ela, que é muito estudiosa e dedicada", conta a professora de Língua portuguesa, Helaine Maria Rolin Abelha, orientadora de Brenda.

Nesta semana, as equipes pedagógicas do Núcleo Regional de Educação de Londrina foram pessoalmente a Bela Vista do Paraíso dar a notícia a Brenda, aos alunos e professores do colégio Presidente Vargas. “A entrega dos documentos para a viagem foi durante a solenidade de execução do Hino Nacional, por se tratar de um Colégio Cívico-Militar, e na presença de todos os professores, alunos e funcionários. Foi muito emocionante”, relembra a professora Helaine.





CENTRO DO PODER

Os alunos não são obrigados a participar do programa, que significa um caminho para que os jovens conheçam de perto o funcionamento da instituição política brasileira, além de ser uma forma de se engajar nas questões que fazem parte do dia a dia das pessoas.





“O Jovem Senador é uma oportunidade importante de viver uma nova experiência prática e de ter contato direto com a rotina no centro do poder do país. Além disso, construindo as redações, os nossos alunos colocam em prática o trabalho que desenvolvem em sala de aula na plataforma Redação Paraná”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

