Estudante deve escolher um curso que faça parte de plano de vida

Mesmo em processo de preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a escolha do curso ainda é um desafio para muitos estudantes. Há quem esteja indeciso entre uma ou outra opção ou quem não faça ideia de qual curso optar na inscrição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).





Não existe um curso ideal, mas sim, aquele que faz sentido dentro da visão de mundo e repertório de cada um. Para o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador do ensino médio do Colégio Marista de Londrina, o importante é que o aluno escolha algo que faça parte do seu plano de vida e que, principalmente, o faça feliz.

Publicidade

Publicidade





Para nortear essa decisão é preciso que o candidato ao Enem e outros vestibulares tenha uma boa base de informações sobre os diferentes tipos de profissões e campos de atuação. "O aluno precisa conhecer a si mesmo e conhecer contextos diversos para conseguir escolher algo que goste e tenha afinidade", destaca o coordenador.





Atividades como as que são realizadas no Colégio Marista de rodadas de profissões e testes orientados por profissionais especializados, podem ajudar. Assim como conversar com pessoas que já atuam no mercado de trabalho nas diferentes áreas pretendidas ou cogitadas pelos candidatos.





Outro ponto importante destacado pelo coordenador Nilson Douglas Castilho, é o autoconhecimento por parte do estudante. Escolher com consciência é tomar uma decisão de acordo com sua personalidade e realidade. Ou seja, não adianta escolher um curso que não combine com quem o candidato é.





Continue lendo na Folha de Londrina.