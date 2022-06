Estudantes da UEL vencem premiação regional de comunicação em Balneário Camboriú (SC)

Estudantes do curso de Jornalismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina) venceram três das nove modalidades em que concorriam na Expocom Sul 2022, premiação regional promovida pela Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) em Balneário Camboriú (SC), no último sábado (18). Agora, os graduandos se preparam para a edição nacional do prêmio, que acontecerá em João Pessoa (PB), no início de setembro.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A edição Sul foi feita entre os dias 16 e 18 de junho e reuniu representantes de universidades públicas e privadas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para chegar à etapa regional em Santa Catarina, os estudantes passaram primeiro por uma seleção dentro da própria universidade. Após essa etapa, uma banca de professores convidados avaliou os trabalhos e escolheu cinco finalistas em cada uma das modalidades do prêmio.



Continua depois da publicidade





O professor de Jornalismo da UEL, Heron Heloy, coordenou as indicações de trabalhos para a premiação. Segundo ele, participar de eventos assim ajuda os estudantes a melhorarem sua atuação profissional e currículo. "É importante para os alunos conhecerem trabalhos de outras universidades, mostrarem suas produções práticas da faculdade e fazerem contatos de vários estados. Além do mais, quando uma turma ou estudante ganha um prêmio assim, conquista confiança de que vem tendo uma boa atuação na universidade e se preparando para o mercado de trabalho", ressalta.