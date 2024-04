Estudantes de Londrina e região marcam presença no Parque de Exposições

As caravanas com estudantes de Londrina, Apucarana, Arapongas, Siqueira Campos, Primeiro de Maio, entre outros municípios, movimentaram as ruas do Parque Governador Ney Braga nesta segunda-feira (8). A ação gratuita realizada pela ExpoLondrina promete levar milhares de crianças e adolescentes para conhecerem a feira agropecuária.







Além de muita diversão e momentos inesquecíveis, os alunos levam para a casa uma bagagem de conhecimento, aprendizado e ações de cidadania. As visitas vão ocorrer até sexta-feira (12) para escolas que efetuaram agendamento prévio. A previsão é de que até 30 mil crianças e adolescentes passem pela feira em visitas escolares.

As estudantes do sétimo ano do Colégio Estadual Cívico Militar Lauro Gomes (região Norte de Londrina) Ana Carolina de Oliveira Pereira e sua amiga de sala de aula Maria Gabriela Borges Batista, ambas de 12 anos, registraram as atrações da Via Rural (Fazendinha) com seus celulares. Ana Carolina disse que a galeria do seu celular estava cheia de tantas fotos de animais que as duas registraram. ''Tiramos fotos dos bois, vacas, bodes, porcos e das ovelhinhas. São animais que estou vendo pela primeira vez'', relatou.







A estudante explica que os passeios de escolas são excelentes oportunidades para poder conhecer a Exposição de Londrina e ainda garantir a diversão. ''Estou aproveitando ao máximo, pois graças à escola consegui vir para a Exposição. Meus pais não vão conseguir vir para me trazer. Nos divertimos bastante nos brinquedos também, andamos no love taxi e na barca. Gostei mais de andar na barca. Não deu tanto frio na barriga, mas fiquei com um pouco de medo'', contou Ana.



