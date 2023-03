Estudantes marcam manifestação contra o novo ensino médio nesta quarta no Paraná

A União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES) está organizando um protesto contra a reforma do ensino médio que entrou em vigor no início de 2022. As manifestações vão acontecer nesta quarta-feira (15) em pelo menos nove cidades do Paraná.





Publicidade

Publicidade

Segundo a UPES, o objetivo é propor a discussão ampla de um novo formato de ensino para os estudantes secundaristas. Em Londrina, a manifestação vai começar em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 18h.







Publicidade

Mariana Chagas (19), presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, explica que os estudantes querem levar ao conhecimento da população os prejuízos da reforma do ensino médio que, segundo ela, envolve diversas classes.





Uma das mudanças que o novo ensino médio trouxe foi a ampliação da carga horária de estudos, passando de 2.400 para 3.000 horas por ano letivo. “Esse aumento dificulta a vida dos alunos que precisam trabalhar para colocar comida na mesa, o que, por sua vez, aumenta a evasão escolar. Então, entre sobreviver ou ir para a escola, a pessoa vai escolher sobreviver”, explica a presidente. Também segundo ela, a maior parte das escolas públicas não tem estrutura para manter os alunos nesse modelo de carga horária ampliada.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA: