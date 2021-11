Evento debate acesso à justiça por criança e adolescente em vulnerabilidade e mulher vítima de violência

Estão abertas as inscrições on-line para o 2º Simpósio Estadual "A importância do acesso à justiça de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência doméstica", por via remota, nos dias 23 e 24 de novembro, para celebrar os 15 anos de existência do Neddij (Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude) e os 8 anos do Numape (Núcleo Maria da Penha) no Paraná.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico. Poderão ser submetidos trabalhos nos formatos de resumo simples, resumo expandido e/ou artigo. As produções devem envolver temas relacionados a estudos ou atuação com crianças, adolescentes e/ou mulheres vítimas de violência, que propiciem a defesa dos direitos destes públicos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube da UVPR (Universidade Virtual do Paraná). A abertura oficial do evento ocorrerá dia 23 de novembro, às 8h, com o debate intitulado “O papel das IES (Instituições de Ensino Superior) na prevenção, promoção e proteção de direitos”, tendo a participação do superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, da coordenadora estadual do Neddij, professora da UEM (Universidade Estadual de Maringá), Amália Regina Donegá, e da coordenadora estadual do Numape, professora da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Claudete Carvalho Canezin.





O evento tem por objetivo proporcionar espaço de reflexão e debates acerca das políticas de prevenção, promoção e proteção de crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Outra finalidade é possibilitar a discussão sobre os diversos atendimentos a esses públicos buscando assegurar seus direitos.





O Simpósio pretende ainda fomentar a troca de conhecimentos e experiências da atuação em órgãos e serviços com crianças, adolescentes e mulheres, mantendo o diálogo e o aprimoramento da temática e fortalecendo as relações entre as instituições de ensino e a rede de proteção.

Continua depois da publicidade





A programação completa do Simpósio pode ser vista aqui. A realização é do governo do estado, núcleos estaduais do Neddij e Numape, UGF (Unidade Gestora do Fundo Paraná) e da UVPR. A organização do encontro é das universidades estaduais paranaenses, sob a coordenação geral das professoras Amália Donegá e Claudete Canezin. Outras informações pelo telefone (42) 3621-1095 e e-mail [email protected].