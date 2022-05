Exposição da UEL tem ilustrações publicadas pela Folha de Londrina

O NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove, entre os dias 16 de maio e 16 de junho, a exposição “A arte na Folha de Londrina: ilustrações, charges, caricaturas (1980-2010)”. O objetivo é divulgar desenhos publicados pela Folha de Londrina dos anos 1980 até 2010. O evento será realizado na Sala de Consulentes, no CLCH (Centro de Línguas e Ciências Humanas).

Para compor a exposição, foram escolhidas ilustrações do acervo de imagens da Folha de Londrina doado ao NDPH, em 2021. O jornal doou todas as etapas da sua produção jornalística: reportagens, entrevistas, banco de fotografias e ilustrações, além das edições impressas que o Núcleo já possuía, mas que se encontravam em processo acelerado de degradação.

A ideia de fazer a exposição partiu do professor Marco Antônio Neves Soares, do Departamento de História. Ele é coordenador do grupo de pesquisa “O Regional/local e a experiência histórica” e do projeto de extensão “Memórias de quem registrou a história: profissionais da imprensa e o Norte do Paraná”, que também colaboraram com o planejamento da exposição e seleção de imagens para o evento.





História dos séculos XX e XXI





As ilustrações foram produzidas para serem veiculadas no jornal como texto ou sobre texto, humorístico ou não, das matérias jornalísticas. As imagens selecionadas abordam temas do final do século XX e das primeiras décadas do século XXI – direitos humanos, violência, pobreza, guerras, autoritarismo, destruição/preservação da natureza – e que fornecem um panorama da situação local, estadual, brasileira e internacional deste período histórico.

De acordo com o coordenador do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, também do Departamento de História, é importante que a população tenha acesso à produção artística da Folha de Londrina, pois é o jornal mais antigo da cidade e da região. A coleção traz complexidades informacionais e históricas que podem sustentar desafios teóricos, práticos e teórico-práticos de pesquisas e de atividades de ensino, incentivando a realização de novos estudos sobre o jornal, a imprensa e a região.





Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].