Feira da UEM reúne alimentos saudáveis, cultura e assessoria técnica

Projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá promove, para moradores de Umuarama e região, a Faisca (Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes de Umuarama). Todos os sábados, das 16h às 20h, o visitante tem à disposição alimentos saudáveis, apresentações culturais e assessoria técnica para produtores.

A inciativa do CAU (Câmpus Regional de Umuarama), da UEM, ocorre na Feira do Produtor, ao lado do Sesc (Serviço Social do Comércio) do município. O evento começou em 2015 com apoio da Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários e se consolidou como opção para o público da região.

OPÇÕES - Os alimentos vendidos na feira são livres de agrotóxicos e adubos químicos e valorizam a agricultura familiar. O espaço também promove cultura e entretenimento com programação variada de artistas da região e barracas com sebo de livros, artesanato, plantas para ornamentação, chopp e hambúrguer artesanais, crepes, comércio de panificação, doces e geleias.





O coordenador da feira, Max Emerson Rickli, zootecnista e servidor técnico do DMV (Departamento de Medicina Veterinária), explica que a feira mobiliza professores e alunos na prestação de assessoria técnica e cursos de extensão, atendendo famílias da região de Umuarama. Os envolvidos no projeto atuam na formação do cooperativismo e da economia solidária, com o propósito de inclusão social por meio da geração de trabalho e renda.





PARTICIPAÇÃO – O produtor interessado em participar do Faisca deve entrar em contato com a incubadora que fica localizada no Câmpus da UEM Umuarama ou pelo telefone (44) 3621-9447. “Fazemos uma entrevista para ver se o produtor se encaixa no perfil da feira, pois prezamos pelo cuidado com o meio ambiente e a promoção da segurança alimentar. Neste sentido, não permitimos revenda de produtos nem de frituras. A venda de ovos caipira só é permitida se as galinhas forem criadas soltas, sem gaiola”, enfatiza Max Rickli.

Agenda Cultural da Faisca:





Fevereiro:





Sábado (19) - Super Bhends.





Sábado (26) - Nathan Oliveira.





Março:





Sábado (05) - Mostra de Dança na Faisca - aberto para grupos, duplas e solo. Inscrições aqui.





Sábado (12) - Especial Dia da Mulher, com a presença do Conselho da Mulher de Umuarama.





Sábado (19) - Amostra de Barquinhos a Vapor - IFPR (Instituto Federal do Paraná).





Sábado (26) - Banda Salamandra.