Feira de Profissões reúne estudantes do Paraná e São Paulo na UEL

Estudantes de pelo menos 87 municípios do Paraná e de São Paulo desembarcaram nesta quinta-feira (15) para conhecer um pouco mais de cada um dos 53 cursos de graduação ofertados pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). Em sua 12° edição, a Feira de Profissões já é uma tradição e é o momento de fazer descobertas e tirar dúvidas sobre os possíveis caminhos a seguir na educação superior.





A Feira de Profissões vai receber durante todo o dia pelo menos 20 mil estudantes de 63 municípios da região, além de outros 24 vindos do interior de São Paulo, totalizando 266 escolas confirmadas. Entretanto, como o evento é aberto, os números podem ser ainda maiores.

Reitora da UEL, Marta Favaro afirma que a Feira de Profissões é um dos dias mais bonitos no calendário da universidade, principalmente por ser uma forma de aproximar os estudantes da educação básica daqueles que já estão no ensino superior.





Segundo ela, essa é uma oportunidade para que cada estudante possa conhecer um pouco mais de cada um dos 53 cursos oferecidos pela universidade, o que colabora e facilita durante na hora de escolher o que prestar no vestibular.

Passando por todos os centros, a reitora reforça que os estudantes e professores explicam para os visitantes sobre o curso, a grade curricular e a atuação profissional. “A Feira de Profissões é uma abraço a todos que estão frequentando a educação básica e o ensino médio e que desejam uma formação em nível superior”, afirma.





Favaro celebra a formação das primeiras turmas dos cursos de biotecnologia e nutrição, além do início do curso de ciência de dados e inteligência artificial, e garante que esse é um sinal de que a universidade está crescendo e se fortalecendo ao passo em que atende às demandas da sociedade no que diz respeito à implementação de novos cursos.

No 3° ano do ensino médio no Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, de Jataizinho, essa já é a segunda vez que Thiago Caetano, 18, vem conhecer mais de perto os cursos disponíveis na UEL. Dando um pulo em cada um dos centros de ensino junto aos amigos, ele garante que o interesse é pela área de computação. Ainda sem bater o martelo no que pretende seguir, o estudante afirma que é importante ter uma atividade fora da sala de aula. “Foi legal conhecer o pessoal do atletismo”, admite.





Também no terceiro ano, Gabriel Mazzali, 18, é novato na feira e afirma que está gostando bastante de conhecer os diversos cursos da UEL, mesmo já sabendo que a vontade é seguir na odontologia. O desejo, segundo ele, vem de anos.

Estudante do Colégio Estadual Cristo Rei, de Cornélio Procópio, Mazzali reforça a experiência positiva de poder dar uma volta pelo campus e conhecer muita coisa diferente do que está acostumado.





Aluno do Colégio Estadual Vicente Rijo, no centro de Londrina, Isabella Boy, 18, admite que está na dúvida entre os cursos de design gráfico e educação física. Ao visitar os dois, o coração bateu mais forte pelo pelo primeiro, principalmente por já trabalhar na área. Para ela, a Feira de Profissões é uma oportunidade de conhecer “novos ares” e de poder ver um pouco do que cada curso tem a oferecer: “você cria curiosidade aqui”.