Governo do Paraná lança programa de incentivo à educação com cursos gratuitos

A Coordenação da Juventude, da Sejuf-PR (Secretaria do Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná), lançou nesta quarta-feira (18), às 14h, o Programa co.liga Digital aos jovens de Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). O programa, elaborado pela Fundação Roberto Marinho, em parceira com a Sejuf e a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos), oferece uma série de cursos gratuitos aos jovens em diversas áreas do conhecimento.

O evento aconteceu no Centro da Juventude, localizado na rua Ataulfo Alves, na Vila Maria Antonieta, e foi aberto à comunidade jovem de Pinhais e região. A prefeitura da cidade preparou uma festa para celebrar o acontecimento.

“Ao levarmos o co.liga ao Centro da Juventude em Pinhais estamos dando prosseguimento às ações da nossa Coordenadoria da Juventude, no sentido de agregar conhecimento e preparar os jovens paranaenses para ocupar seu lugar no mercado de trabalho e na sociedade como um todo”, disse o secretário, Rogério Carboni.





Para Samuel Tives, coordenador da Juventude na Sejuf, o evento foi uma grande festa para os jovens de Pinhais e região. Segundo ele, o envolvimento da prefeitura local e de seus atores envolvidos na liderança jovem é total e sinaliza que centenas de jovens receberão os benefícios do co.liga digital, um projeto da Fundação Roberto Marinho.





“Aqui no Paraná buscamos divulgá-lo em diversas cidades, promovendo seu lançamento ao nosso público-alvo e também aos técnicos dos Centros da Juventude”, afirmou.