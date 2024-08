Inscrições para a Feira das Profissões da UEL está abertas até sexta-feira

Estão abertas até a próxima sexta-feira (9) as inscrições para a Feira das Profissões 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). A 12ª edição do evento será realizada no dia 15 de agosto, no campus universitário, localizado na zona oeste. Estudantes do ensino médio poderão conhecer a estrutura dos 53 cursos de graduação presenciais.







Durante a feira, projetos, experimentos, grupos de pesquisa e laboratórios serão exibidos aos futuros candidatos do Vestibular UEL 2025. As inscrições para visitação das escolas devem ser feitas exclusivamente pelo site do evento. Interessados devem informar dados da escola e escolher uma das cinco opções de roteiros oferecidos pela organização. Visitas individuais ou de grupos familiares não requerem agendamento.

A organização espera repetir o público do ano passado, que atraiu aproximadamente 22 mil visitantes. Segundo a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), mais de 15 mil estudantes de 209 escolas, de 75 municípios (56 do Paraná e 15 de São Paulo), já se inscreveram.





Para a reitora da UEL, Marta Favaro, a Feira das Profissões é uma importante vitrine para estudantes que desejam iniciar o processo formativo no Ensino Superior. Segundo ela, a feira permite compreender e diferenciar os pilares que compõem a universidade – Ensino, Pesquisa e Extensão.

Outra função da feira é apresentar aos jovens toda a infraestrutura de laboratórios da UEL, que conecta atividades de ensino e pesquisa. Toda esta estrutura comporá o processo de formação dos estudantes. A universidade abriga uma rede de seis laboratórios multiusuários e o Biotério Experimental, além dos laboratórios integrados aos centros de estudos, nas áreas de Exatas, Biológicas e Humanas.





“Esperamos que as visitas esclareçam aos estudantes a dimensão das atividades realizadas pela comunidade acadêmica. O universo de possibilidades e de vivências que enriquecerão o processo de formação deles enquanto estudantes. É um trabalho integrado, com potencial transformador e inovador, feito com recursos públicos que nos projeta internacionalmente” destaca Marta.

OITO CENTROS DE ESTUDO





A pró-reitora de Graduação, Ana Márcia Tucci de Carvalho, ressalta que as visitas ocorrerão entre 8h30 e 12h e das 14h às 21h, organizadas em oito centros de estudos do Campus. O Centro de Ciências da Saúde (CCS) será instalado no Laboratório Escola de Pós-Graduação (Labesc).





Os três museus do Campus (de Ciência e Tecnologia, de Anatomia e de Zoologia) também receberão visitantes durante toda a feira. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH) funcionará em uma das salas do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH), juntamente com o curso de História.

Este ano, 475 estudantes do Edital Bolsa Empreendedor atuarão como monitores, apoiando e orientando os visitantes. Carvalho afirma que a proposta da feira é proporcionar uma interação entre acadêmicos e docentes dos mais de 50 cursos de graduação presenciais e os estudantes do Ensino Médio. Ela complementa que, apesar das mudanças nos desafios do mercado de trabalho nas últimas décadas, a educação continua sendo uma ferramenta transformadora. “Fazer um curso superior é uma oportunidade que a nova geração tem para abrir novas janelas,” avalia.





INTEGRAÇÃO

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, Zilda Andrade, destaca que, além das ações acadêmicas, a UEL promove arte, cultura e atividades esportivas e recreativas que integram pessoas de diversas áreas. Segundo ela, os visitantes poderão ter uma ideia mais concreta das ações da comunidade universitária. “São múltiplas as aplicações do conhecimento construído a várias mãos. Isso permite que formemos cidadãos com capacidade para desenvolver e aprimorar competências,” define.

Além dos mais de 50 cursos e da infraestrutura de laboratórios e museus, a Feira das Profissões é uma oportunidade para que a comunidade conheça o trabalho de setores projetos importantes, como o Prope (Programa de Apoio à Permanência), Cuia (Comissão Universidade para os Indígenas), Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), Nead (Núcleo de Educação a Distância), NAC (Núcleo de Acessibilidade), Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) e Eduel (Editora da UEL).





(Com informações da Agência UEL)