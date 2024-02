Inscrições para o concurso nacional unificado terminam nesta sexta

Os interessados em uma das 6.640 vagas do concurso nacional unificado têm até as 23h59 desta sexta-feira (9) para fazer a inscrição. O governo federal não deverá prorrogar a data.





É possível se inscrever no site da Fundação Cesgranrio ou no portal Gov.br, no espaço específico para a seleção. É preciso ter senha no Gov.br para se inscrever.

A taxa de participação é de R$ 60, para cargos que exigem nível médio, e R$ 90, para os de ensino superior.

Diferentemente de outros concursos, o candidato não escolhe o órgão e o cargo específico no qual quer trabalhar, mas faz a inscrição conforme o bloco temático da vaga -ou das vagas- que mais lhe interessa.

No bloco, o participante deve optar pelos postos de interesse, por ordem de importância. É possível se inscrever em todas as vagas previstas, caso tenha a formação exigida.





Há, ao todo, oito blocos: sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio.

O concurso terá as provas realizadas no dia 5 de maio, de manhã e à tarde, em 220 cidades. Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. Há cotas raciais de 20%, 5% para pessoas com deficiência e 30% de vagas destinadas a indígenas exclusivamente para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).





A seleção busca trazer ao serviço público um perfil específico de servidor. "A visão que temos é de servidor e servidora que sejam capazes de um aprendizado contínuo, porque vai ficar 35 anos no serviço público, às vezes até mais", disse à reportagem Cristina Mori, secretária-executiva do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em novembro de 2023.

"Além de saber das leis hoje, tem que saber aplicar em casos reais. A gente quer que o concurso ajude a encontrar as pessoas realmente vocacionadas para o serviço público e entendam o que é servidor."