Instituto Coca-Cola oferece cursos gratuitos via WhatsApp

O Coletivo Online do Instituto Coca-Cola está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional voltados para estudantes com idades entre 16 e 25 anos que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio.

O Coletivo visa auxiliar na preparação para o mercado de trabalho contribuindo na conquista do primeiro emprego. Para isso, são fornecidas capacitação por meio de videoaulas e atividades, bem como acesso ao banco de vagas de trabalho.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos programáticos que incluem elaboração de um plano de vida; planejamento financeiro; construção de currículo e preparação para entrevistas e processos seletivos. Os participantes que finalizarem o curso terão direito ao certificado de conclusão.





Ao todo são disponibilizadas 10 videoaulas transmitidas pelo aplicativo WhatsApp. Por serem on-line, as atividades podem ser feitas de qualquer lugar e em qualquer horário, dentro do prazo de cinco semanas.





Para participar, é preciso se inscrever no site do programa. No ato da inscrição, é preciso informar o número de celular que será usado no curso. Além do certificado, após a conclusão dos estudos, os participantes terão acesso a comunidade do programa com vagas exclusivas de empregos onde poderão se candidatar a processos seletivos.

Outras opções





Há diversas instituições de ensino que oferecem cursos para qualificação profissional, sejam gratuitos ou pagos. Para quem busca uma vaga no mercado de trabalho os cursos livres ou técnicos são ótimas soluções para melhorar o currículo, conferir maiores competências profissionais e chamar a atenção do recrutador.





Além do Instituto Coca-Cola, é possível encontrar cursos gratuitos oferecidos por instituições como Senar, USP, Nube, Sebrae, FGV, Microsoft, etc. Quem optar por formação complementar tem o auxílio de iniciativas privadas como o Educa Mais Brasil, que concede bolsas de estudo para cursos técnicos e outras modalidades de ensino.