Irmão de Dira Paes segura bebê de aluna durante a aula para que ela possa focar no aprendizado

Na última quarta-feira (29), a artista Dira Paes fez com que a internet ficasse encantada com um vídeo de seu irmão, Pedro Paes, professor da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Nas imagens publicadas no Instagram da artista, o professor segura o bebê de uma de suas alunas para que a mesma pudesse acompanhar melhor a aula sem distrações.

Na legenda, Dira Paes relata a situação e não economiza nos elogios para a atitude do irmão. "Esse é meu irmão @pppaes, último filho da Dona Flor e Seu Edir, professor da UFPE, pai, doutor em Educação Física, apaixonado por motos e um dom incrível pra lidar com crianças."

O vídeo teve grande repercussão em toda a internet. Afinal, é sempre bom ver notícia boa, no Twitter diversos internautas elogiaram a atitude do professor, inclusive Ciro Gomes que deixou seu comentário "Dira, há cenas que nos comovem por si só - muito mais quando vão além das imagens. Obrigado por compartilhar esse vídeo com a gente! O registro tocou meu coração."





Vários artistas brasileiros agradeceram Dira Paes por compartilhar o vídeo de seu irmão e comemoraram a doce ação de seu irmão Pedro Paes. "Arrepiado com esse momento. Brasil que dá certo", escreveu o apresentador Felipe Rameh. "Educação, cultura, diversão e arte", comentou a cantora Gaby Amarantos.





Muitos professores também comentaram na postagem da atriz e lembraram de ocasiões que também cuidaram de filhos de seus alunos. Outros lembram o quanto é importante valorizar a profissão do professor. Veja a postagem abaixo:

