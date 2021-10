Jornada reúne pesquisadores do Programa de Educação Tutorial do Paraná

Estudantes e professores de todo o Paraná envolvidos com o PET (Programa de Educação Tutorial) terão oportunidade de discutir as próprias pesquisas e o panorama da educação tutorial na XIV Joparpet (Jornada Paranaense dos Grupos PET). O evento, que será realizado de modo online, ocorre em esquema de rodízio e, nesta edição, está sendo realizado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Ao todo, participam da XIV Edição do Joparpet integrantes de quase 50 grupos PET de todo o Paraná. As inscrições para o evento são gratuitas, estão abertas até o dia 31 de outubro e podem ser feitas por meio do Formulário de Inscrição.

A temática do evento, nesta edição, será "O PET e os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)". De acordo com a professora do Departamento de Geociências (CCE - Centro de Ciências Exatas) e coordenadora-geral do evento, Jeani Moura, o XIV Joparpet é uma oportunidade exclusiva para estudantes e pesquisadores da educação tutorial trocarem experiências. "Devido à especificidade do evento, estamos direcionando somente para os petianos", definiu a coordenadora.





Criado pelo Governo Federal, os Grupos PET são programas de educação tutorial desenvolvidos para aperfeiçoar a formação de professores e pesquisadores no Brasil, para o ensino e a pesquisa. Na UEL, há cinco grupos PET em atividade: PET Geografia, Física, Matemática, Educação Física e Zootecnia. Cada grupo PET é formado por um professor, na qualidade de tutor, e 12 estudantes “petianos”, que têm 20 horas semanais de dedicação ao programa.

Programação - O XIV Joparpet recebe, na abertura, que será no dia 13, às 8h, os jornalistas Sônia Bridi e Ariel Palácios. Sônia Bridi é jornalista e escritora e atua há anos como repórter e correspondente da Rede Globo no exterior, cobrindo, entre outros assuntos, questões climáticas que se relacionam com a temática do evento.





Já Palácios, formado pela UEL, é correspondente internacional do canal pago GloboNews na Argentina e deve comentar, também, a respeito das fake news. A palestra de Palácios será gravada.





"No caso da Sônia, convidamos por conta da experiência com a cobertura das questões climáticas, algo estritamente relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já a fala do Ariel Palácios vai contemplar a cobertura climática e, também, uma análise sobre as fake news", afirmou.





Assembleia PET – O evento segue com espaço para recreação entre os estudantes e, em seguida, para apresentação oral dos trabalhos. "Nesse encontro entre os professores e estudantes, propomos encaminhamentos para a assembleia", explicou.





A Assembleia Geral dos Grupos PETs será realizada na segunda-feira (15), das 8 às 12h. O encontro deve discutir temáticas importantes para os grupos de trabalho em todo o Paraná.