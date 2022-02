LabLínguas da UEL abre inscrições para nove cursos de idiomas

O Laboratório de Línguas da UEL (Universidade Estadual de Londrina)/ CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) abre na segunda-feira (21) as inscrições para nove cursos de idiomas – nível iniciante. Voltados para as comunidades interna e externa, os cursos ofertados neste primeiro semestre têm início em 14 de março, de forma presencial ou remota. A inscrição é exclusivamente online pelo site do LabLínguas.

Serão ofertadas turmas de Alemão, Espanhol, Francês, Grego, Inglês, Italiano, Latim, Mandarim e Português para PFOL (Falantes de Outras Línguas). Do nível básico ao avançado, todos têm 60 horas-aulas semestrais. As vagas são limitadas a 20 alunos por turma.

A primeira etapa de inscrições é para alunos do nível 1 (iniciante) de todos os cursos. Já para os demais níveis, a inscrição pode ser feita a partir do dia 22. O formulário fica aberto até 25 de fevereiro, no site doLabLínguas.

A taxa única de matrícula é de R$ 300,00 para comunidade interna e de R$ 390,00 para a externa. Como requisito para participar é necessário ter 16 anos completos no ato da matrícula.





Mais informações pelo e-mail [email protected], whatsapp (43) 3371-4296 ou na página do LabLínguas.