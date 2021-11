Laboratório de Línguas da UEL oferta 240 vagas em cursos intensivos de férias

O LabLínguas (Laboratório de Línguas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que pertence ao CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), ofertará 240 vagas para cursos de idiomas intensivos de férias. Serão turmas de nível 1 (iniciante) para os seguintes idiomas: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Mandarim. As inscrições abrem dia 6 de dezembro no site do Lab Línguas.

As aulas serão ministradas em janeiro e fevereiro de 2022, de segunda-feira a sexta-feira, em horários específicos para cada turma, no formato remoto. A duração é de quatro semanas, totalizando 60 horas de carga horária – a mesma geralmente oferecida durante todo o semestre.

As vagas são limitadas a 20 alunos por turma. Segundo a coordenadora administrativa do LabLínguas, professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, Samantha Mancini Ramos, essa é uma oportunidade para interessados em começar o curso de maneira intensiva. “O objetivo é que o aluno possa condensar 60 horas, em período de férias, para um salto inicial na aprendizagem do idioma”, afirma.





Os cursos são ofertados para as comunidades interna e externa. O requisito exigido é ter 16 anos completos no ato da matrícula. Para a comunidade interna a taxa única de inscrição é de R$300,00 e para a comunidade externa é de R$390,00.





Confira abaixo os períodos e opções de horários de aulas para cada idioma:

3 a 28 de janeiro

Inglês – 5 turmas (manhã, tarde e noite).Espanhol – 1 turma (noite).Italiano – 1 turma (manhã).Mandarim – 1 turma (tarde).





31 de janeiro a 25 de fevereiro

Francês – 2 turmas (tarde e noite).Alemão – 2 turmas (manhã e noite).





Os horários específicos de cada turma podem ser acessados na página do Laboratório de Línguas.





Dúvidas – O novo site do Laboratório de Línguas disponibiliza página sobre dúvidas frequentes em relação aos cursos. Confira o FAQ do Laboratório. O contato também pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (43) 3371-4296.