Literatura na Biblioteca apresenta a obra Clara Dos Anjos no YouTube

Na segunda-feira (18), às 18h30, o projeto Literatura na Biblioteca apresentará uma palestra sobre o livro “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto. A apresentação será virtual, em decorrer da pandemia do Covid-19, e ficará disponível gratuitamente no canal das Bibliotecas Públicas de Londrina, no YouTube. Para participar não é preciso se inscrever com antecedência.

O projeto Literatura na Biblioteca é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, através da Diretoria de Bibliotecas, com o Departamento de Pós-Graduação em Letras da UEL (Universidade Estadual de Londrina). As apresentações são feitas pelos profissionais da área de Estudos Literários e visam debater as obras literárias solicitadas nos vestibulares da instituição.

Com relação ao estado atual do projeto, a coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, explicou que a participação da população está sendo proveitosa.





“Estamos tendo um engajamento muito bom com as palestras on-line, agora que elas ficam gravadas e podem ser assistidas até por pessoas que não moram na cidade ou não vão fazer vestibular”, afirmou.

A obra “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto, lida com questões raciais e de gênero, ao explorar as dificuldades vividas por sua protagonista, uma mulher negra que vive nos subúrbios do Brasil no começo do Século XX.





Palestras futuras irão abordar “Contos Novos”, de Mário de Andrade, e “O Vendedor de Passados”, de José Eduardo Agualusa, e serão transmitidas nos dias 8 e 29 de novembro, respectivamente.





Já estão disponíveis, no canal do YouTube, as análises dos livros Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco; Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus; Casa de Pensão, de Aluísio Azevedo; A Palavra Algo, de Luci Collin; Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar; Eles não usam black-tie; de Gianfrancesco Guarnieri; e o livro Poemas escolhidos, de Gregório de Matos.