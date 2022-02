Livro "O Alquimista", de Paulo Coelho, aparece na lista de mais traduzidos do mundo na atualidade

Enquanto isso, o escritor Paulo Coelho completou 74 anos em 2021, e continua inclusive lançado livros inéditos. Em 2018, por exemplo, ele lançou a obra "Hippie", uma das histórias mais autobiográficas do brasileiro. Isso significa que o autor continua causando impacto no mundo da literatura, e isso pode ajudá-lo a subir no ranking feito pela Preply , site de cursos online de línguas estrangeiras. Algo que seria bom para o próprio autor, assim como para o Brasil, que conta com um grande representante neste universo tão intelectual.

O brasileiro tem um grande potencial para continuar sendo traduzido, pois, o "O Alquimista" é o único livro que ainda tem o autor vivo. Na primeira posição do ranking, por exemplo, está o clássico infantil "O Pequeno Príncipe", do francês Antoine de Saint-Exupéry. Ele foi traduzido para mais de 382 línguas ao redor do mundo. Entretanto, o autor falecido em 1944 lançou o icônico livro um ano antes de morrer. A segunda posição é de outro clássico infantil de um escritor já falecido. "As Aventuras de Pinóquio" foi adaptado para mais de 300 línguas, lançado pelo italiano Carlo Collodi em 1883.

Uma pesquisa divulgada recentemente listou quais são as obras literárias mais traduzidas para outras línguas no mundo. Além de alguns grandes clássicos, como "O Pequeno Príncipe", o ranking também conta com a presença de um livro do escritor brasileiro Paulo Coelho. "O Alquimista" ficou na 10ª posição, e se destacou como a única obra de um autor ainda vivo na lista de mais traduzidos. Um feito importante, não apenas para o dono da obra, mas também para a literatura brasileira.

Literatura brasileira em alta

O alto número de traduções de "O Alquimista" também pode ajudar outros escritores em busca de sucesso nessa carreira. Afinal, é quase uma propaganda para estrangeiros de que nossa literatura é rica e possui bons contadores de história. Em Londrina, por exemplo, não faltam autores com grande potencial. Domingos Pellegrini, Edison Maschio, Edra Moraes e Wilson Moreira são alguns nomes que se destacam, e podem sonhar com mais atenção de leitores do estrangeiro.





Paulo Coelho sempre foi um artista de grande impacto, por isso não é uma grande surpresa a boa posição no ranking. O curioso é que se olharmos apenas para a América do Sul, o brasileiro se destaca na liderança em traduções. Até mesmo o colombiano Gabriel García Márquez e o peruano Mario Vargas Llosa, ambos vencedores do Prêmio Nobel, não possuem obras com mais traduções do que a lançada pelo brasileiro ainda nos anos 80.





Tudo isso causa impacto no universo da literatura brasileira, ficando mais reconhecida pelos leitores daqui e também de outros países. Nos últimos anos, o mercado das editoras sofreu com a crise no Brasil e causou um grande impacto na venda de livros. Essa presença de Paulo Coelho na lista pode ser importante para recuperar um pouco desse mercado, e mostrar que o brasileiro tem sim uma forte cultura que envolve romances e literatura.





"O Alquimista" é um livro essencial para os fãs de leitura, sendo mais que recomendado por qualquer especialista. Com mais de 80 adaptações diferentes, a obra se mostra importante também fora do Brasil. Uma conquista que precisa ser exaltada, assim como outras qualidades de Paulo Coelho, um dos romancistas mais bem-sucedidos do momento, seja no âmbito comercial ou cultural.