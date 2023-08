Londrina Mais evidencia projetos educacionais e deve atrair 20 mil visitantes

O Londrina Mais, evento que destaca projetos educacionais das instituições municipais de ensino, começou nesta quinta-feira (17) e segue até sábado (19). Com exposição de trabalhos, espaços interativos, festivais e apresentações esportivas e culturais, deve receber mais de 20 mil pessoas ao longo dos três dias.

O evento, que acontece no Parque de Exposições Governador Ney Braga, está em sua sexta edição e, neste ano, tem como tema "Descobertas". Além das atividades relacionadas às exposições dos centros de educação infantil e das escolas municipais, o Londrina Mais irá oferecer 25 palestras gratuitas para educadores e gestores da área, que serão ministradas por profissionais de diversos segmentos.

A iniciativa é considerada um dos maiores eventos educacionais do Sul do Brasil e é organizada pela Prefeitura de Londrina por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação) e instituições parceiras.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, destaca que, desde a primeira edição, o Londrina Mais cresceu exponencialmente. "Nesse ano esperamos receber mais de 20 mil pessoas e temos feito um grande trabalho, que foi construído por várias mãos. Vamos ter uma série de atividades, incluindo mais de 140 estandes das escolas de Londrina, que têm projetos de tudo que vocês imaginam", disse durante a abertura do evento.

O prefeito Marcelo Belinati (PP), que também participou da cerimônia, parabenizou a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, sobretudo os professores, diretores e coordenadores. Belinati enfatizou, ainda, a qualidade do ensino municipal e afirmou que as instituições de Londrina são modelo para escolas de todo o Brasil.

"O nome Londrina Mais foi escolhido porque, há algum tempo, sempre que nós, da gestão municipal, fazíamos algo na cidade, algumas pessoas comparavam Londrina com Maringá, com Curitiba e com Joinville, por exemplo. Hoje, se alguém fala que Maringá é linda, sabemos que Londrina é mais. Curitiba é linda, mas Londrina é mais. Joinville também é linda, mas Londrina é mais." Publicidade





EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

Dos 186 estandes instalados no local, nos pavilhões Nacional e Internacional do Parque Ney Braga, 139 são escolares e irão expor trabalhos produzidos pelas unidades escolares da rede municipal, entre escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.

Outros 47 estandes são de parceiros da Prefeitura, com participação de instituições de ensino superior, parceiros do segmento educacional, conselhos e sindicatos, trazendo interações e workshops.



Confira abaixo os registros de alguns dos estandes com trabalhos escolares instalados no Londrina Mais:

CMEI Kalin Youssef

O CMEI Kalin Youssef, localizado no Conjunto Professora Hilda Mandarino, apresentou trabalhos que tiveram como foco a sustentabilidade. Ao longo deste ano, os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre a separação do lixo, bem como sobre a utilização do óleo para a produção de sabão.

Os estudantes da educação infantil também produziram materiais jornalísticos - impressos e audiovisuais - sobre o que aprenderam.









CEI Haydée Colli Monteiro

O CEI Haydée Colli Monteiro, do Jardim do Sol, apresentou trabalhos que tiveram como inspiração os pássaros. O estudo e a observação das aves deu origem a reflexões por parte dos estudantes.









CEI Santo Antônio

O CEI Santo Antônio, que está localizado no bairro Guanabara, por sua vez, trouxe para a exposição trabalhos que tiveram como foco os direitos da criança. Os alunos, que têm entre um e cinco anos, tiveram a oportunidade de conhecer seus direitos por meio de atividades e projetos lúdicos.









CMEI Dirce de Almeida Barros Baptista

O CMEI Dirce de Almeida Barros Baptista, do Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, apresenta trabalhos cujo foco é o combate à dengue. Dentre os projetos, os alunos produziram vasos antidengue, que consistem em estruturas que impedem o acesso dos mosquitos à água, sem que a planta seja prejudicada.













Escola Municipal Francisco Aquino Toledo

A Escola Municipal Francisco Aquino Toledo, do distrito São Luiz, traz trabalhos não somente dos pequenos, mas também dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), que produziram, dentre outros projetos, repelentes caseiros para impedir a aproximação e as picadas de insetos.









Escola Municipal Roberto Alves Lima Junior

A Escola Municipal Roberto Alves Lima Junior, situada na Gleba Ribeirão Limeira, apresenta trabalhos cujo foco é a cultura sertaneja do Brasil. No estande, os visitantes podem, além de conferir objetos e adornos característicos, se divertir com um aparelho de karaokê.









Escola Municipal Santos Dumont

A Escola Municipal Santos Dumont, da Vila Industrial, traz trabalhos que tiveram como tema a história de Londrina. Os alunos, dentre outros projetos, produziram releituras de grandes obras arquitetônicas do município.









Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentin Theodoro

O respeito aos diferentes pontos de vista e a conquista da paz foram alguns dos temas que nortearam a produção dos trabalhos dos alunos da Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentin Theodoro, localizada no Jardim Eldorado.









Escola Municipal Anita Garibaldi

A vida e a obra da cantora e compositora Rita Lee foram as inspirações para os trabalhos apresentados pelos alunos da Escola Municipal Anita Garibaldi, do Jardim Espanha.













Escola Municipal Vila Brasil

Os estudantes da Escola Municipal Vila Brasil produziram, em conjunto com os educadores, duas instalações, que tiveram como inspiração as obras dos artistas Joshua Vides e Yayoi Kusama. Nos espaços, os visitantes podem, além de tirar fotos, interagir com as estruturas.













Escola Municipal Miguel Bespalhok

A Escola Municipal Miguel Bespalhok, do Jardim Antares, instalou em seu estande uma réplica do cenário presente na obra "Quarto em Arles", do pintor pós-impressionista Vincent Van Gogh. A estrutura, que permite a interação do público, tem rendido boas imagens.









Folha de Londrina

A Folha de Londrina não poderia ficar de fora do Londrina Mais. Com o objetivo de apoiar as instituições educacionais, os alunos e toda a comunidade, a Folha conta com um estande no Pavilhão Nacional e está oferecendo aos visitantes um mês de assinatura digital gratuita.