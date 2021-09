Londrina participa da 15ª Primavera dos Museus

A cidade de Londrina irá participar da 15ª edição da Primavera dos Museus, programa do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), que anualmente reúne ações propostas por museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o país. De 20 a 26 de setembro haverá uma extensa programação local, norteada pela temática “Museus: perdas e recomeços”.

Continua depois da publicidade





Esta edição convida o público a refletir sobre a função e os desafios do atual momento para museus e casas de memória. Pois, como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. Por outro lado, como repositórios de experiências e emoções podem ser, também, espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção.

Continua depois da publicidade





Na região de Londrina, a participação nos programas nacionais promovidos pelo Ibram, Semanas e Primaveras, reúne os museus das cidades de Cambé, Ibiporã, Rolândia, além de Londrina, Sesc (Serviço Social de Comércio)-Cadeião, e as IES (Instituições de Ensino Superior) UEL (Universidade Estadual de Londrina), Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) e Unifil (Centro Universitário Filadélfia). As inscrições, para os eventos, podem ser feitas no link unifil.br/eventos. A certificação também será por meio da Central de Eventos da UniFil.





Segundo o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, as atividades locais programadas para a 15ª Primavera dos Museus tem como objetivo ofertar, ao público participante, bem como às equipes dos museus envolvidos, o contato com produções, apresentações e encontros norteados pelo tema “Museus: perdas e recomeços”. “A intenção é estimular reflexões e debates acerca das demandas e desafios de nosso tempo, bem como indicações e apontamentos na direção de novas possibilidades de atuação e atendimento de públicos variados”, apontou.

Continua depois da publicidade





A realização das atividades, na região, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina/Museu de Arte de Londrina; Secretaria de Municipal Cultura e Turismo de Ibiporã/Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e Museu do Café de Ibiporã; Secretaria Municipal de Cultura de Cambé/Museu Histórico de Cambé; UEL/Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss; Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia/Museu Municipal de Rolândia; Unifil; Projeto de Educação Patrimonial. A iniciativa também tem apoio da Secretaria Municipal do Idoso; Secretaria Municipal de Educação; Projeto Tecer Idades; Programa Unati - Universidade Aberta à Terceira Idade/UEL; Rádio UEL.





Programação – A programação trará atividades realizadas pela internet, no formato de live, a partir da ferramenta Google Meet, e presenciais, mediante agendamento. Neste último caso, respeitando as normas sanitárias e de distanciamento social, em razão da pandemia da Covid-19.





20/09





Das 14h às 15h10 – Exibição do documentário “Henrique de Aragão – um artista transcendente” (2021), seguido de bate papo com o diretor do filme, Daniel da Silva, e o arquiteto, músico e amigo de Henrique Aragão, Marcos Pelisson

Sinopse: Bate papo sobre artes plásticas e exibição do documentário (20 min.) sobre a vida e obra de Henrique de Aragão (1931-2015), artista que fundou em 1966 a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, em Ibiporã, e viveu no local até sua morte, em 2015. A produção contou com recursos da Lei Aldir Blanc e foi lançada no último dia 25/08, pela SMTC (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) no Cine Teatro Padre José Zanelli, de Ibiporã. Realização: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã





Das 15h20 às 17h – Encontro Online: Paulo Menten e o universo da gravura

Sinopse: Encontro online com Raphael Menten (historiador e neto do artista Paulo Menten, e que vem trabalhando com a catalogação/digitalização do acervo de seu avô), Priscilla Perrud Silva (pesquisadora de patrimônio cultural e autora da tese de doutorado intitulada “O Universo Menteniano: Paulo Menten e os mundos da arte da gravura no Brasil do século XX”) e Sandra Jóia (servidora pública municipal aposentada, que atuou 18 anos junto à gestão do Museu de Arte de Londrina). Realização: Museu de Arte de Londrina





21/09





Das 14h às 15h10 – “Bate papo com o autor Leandro Magalhães sobre o livro ‘As Aventuras do Gato Caixeiro nos museus de Londrina’, para alunos da Educação Fundamental”

Sinopse: A partir do livro “As Aventuras do Gato Caixeiro nos museus de Londrina”, das publicações infantis produzidas no âmbito do Projeto Educação Patrimonial, este bate papo abrirá espaço para apresentar curiosidades e tirar dúvidas dos alunos participantes. A temática da obra é voltada para o tema patrimônio cultural e história de Londrina. Realização: Museu de Arte de Londrina, Unifil e Projeto Educação Patrimonial





Das 14h às 15h – Momento da dança na Casa de Artes

Sinopse: Aula ao ar livre no teatro de arena Eutália Aragão, com os professores da Escola de Ballet de Ibiporã, explicando aos alunos os princípios básicos do ballet, preparação física e artística, seguida de apresentação de coreografias. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro) – Ibiporã





Das 15h às 16h30 – Visita guiada pela Casa de Artes

Sinopse: Passeio pela área externa e interna da casa – a galeria, o ateliê onde Henrique de Aragão trabalhava, o teatro Eutália e o espaço das aulas de artes – com alunos do Ensino Fundamental de Ibiporã. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro) – Ibiporã





Das 15h20 às 17h – Encontro on-line: “Arquitetura Moderna de Artigas e Cascaldi”

Sinopse: Bate-papo que abordará o tombamento da edificação, sua importância para a arquitetura modernista brasileira, a relação do acervo de obras com a obra arquitetônica em si, além das perspectivas para o futuro do MAL (Museu de Arte de Londrina), com Juliana Suzuki (pesquisadora de arquitetura moderna e estudiosa das obras de Artigas/Cascaldi), Bernardo Pellegrini (atual Secretário Municipal Cultura de Londrina) e Zuca Paula (historiadora e artista plástica que integra o acervo do MAL, além de ter pesquisas relacionadas ao arquiteto Vilanova Artigas). Realização: Museu de Arte de Londrina





22/09





Das 14h às 15h10 – O Museu Histórico de Rolândia e uma perspectiva acerca das reinvenções trazidas pela pandemia da Covid-19 no âmbito cultural

Sinopse: Apresentação de vídeo com aspectos culturais: “Conheça Rolândia”. Breve reflexão a respeito da existência de pontos positivos da pandemia da Covid-19 na área cultural. Destaque para o artista rolandense Euzébio Denner: seu trabalho e suas perspectivas neste período de pandemia. Exposição virtual que reúne diversos trabalhos com o tema “Covid-19”, sendo todos resultado da contrapartida da Lei Aldir Blanc. Os materiais expostos contribuem para imortalizar e definir esse momento histórico. Realização: Museu Histórico de Rolândia.





Das 14h às 15h – Momento da cerâmica na Casa de Artes

Sinopse: Aula ao ar livre para idosos e adultos, com a professora Maria Aparecida dos Santos, do Curso de Artes da SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) de Ibiporã. Ela explicará a história da cerâmica e o passo a passo para a produção de uma peça até a queima no forno. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã/Casa de Artes e Ofícios Paulo VI/Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro).





Das 15h às 16h30 – Visita guiada pela área externa e interna da Casa de Artes

Sinopse: Será com o público em geral e alunos. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro)





Das 15:20 às 17h – Apresentação do Projeto Viagem histórica pelos caminhos de Cambé

Sinopse: Apresentação do Projeto Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé, que é realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cambé, com as crianças do ensino fundamental 1. O objetivo é conscientizar e valorizar o patrimônio histórico da comunidade local. Realização: Museu Histórico de Cambé.





23/09





Das 14h às 15h10 – “Idas e Vindas: memórias da Antiga Rodoviária/Museu de Arte de Londrina”

Sinopse: Apresentação de vídeos documentários com relatos de idosos sobre suas vivências na edificação do Museu de Arte de Londrina/ Antiga Rodoviária, e bate-papo. Realização: Museu de Arte de Londrina





Das 14h às 15h30 – Visita guiada no Museu do Café

Sinopse: Exibição de vídeo com pioneiros e visita mediada pela área externa, passando pelas antigas casas dos ferroviários, a escultura do Cristo Libertador, e o prédio da Estação Ferroviária de Ibiporã, tombado como Patrimônio Histórico Estadual. Na área interna, haverá as exposições permanentes “Café, Nossa História” e “Estação Ferroviária”, o antigo bar da estação e o café do museu, onde foi desenvolvido em 2020 o projeto Cozinha do Pioneiro. Realização: Secretaria de Cultura e Turismo Ibiporã/ MHAI (Museu Histórico e de Artes de Ibiporã). Local: Museu do Café de Ibiporã – Avenida Mário de Menezes, 1113 (Centro).





Das 15h20 às 17:20 – Exposição virtual de fotografias – lugares de Londrina

Sinopse: Exposição virtual tematizando lugares da cidade de Londrina, por meio de fotografias doadas por famílias da cidade, ao Museu Histórico. Essas fotografias compõem o acervo “Coleção Famílias”. Realização: Museu Histórico de Londrina





24/09





Das 10h às 11h – Assinatura de termo de doação de objeto

Sinopse: Assinatura do termo doação da réplica em miniatura da primeira igreja construída em Londrina, pelo Museu Histórico de Cambé ao Museu Histórico de Londrina. Realização: Museu Histórico de Cambé e Museu Histórico Londrina. Local: Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, na Rua Benjamin Constant, 900, no Centro de Londrina.





Das 14h às 15h – Sesc Cadeião Cultural e Educação Patrimonial – Visita monitorada presencial

Sinopse: Integrando o patrimônio histórico e cultural da cidade de Londrina, o Cadeião Cultural é um espaço de muitas histórias e novos conhecimentos para projetos educativos e culturais, escolas e a comunidade. Nesta visita monitorada, o interessado conhecerá a história do antigo cadeião e poderá perceber as transformações do prédio. Realização: Sesc Cadeião Cultural. Local: Sesc Cadeião Cultural, na Rua Sergipe, 52, em Londrina.





Das 14h30 às 15h30 – Momento da música no Museu do Café

Sinopse: Apresentação ao público na plataforma da Estação por professores da Escola de Música Ceforma, da SMCT de Ibiporã, e interação com alunos de escolas de Ibiporã. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Museu do Café de Ibiporã. Local: Museu do Café de Ibiporã, na Avenida Mário de Menezes, 1.113 (Centro).





Das 15h30 às 16h30 – Visita guiada no Museu do Café

Sinopse: Atendimento na área externa, passando pelas antigas casas dos ferroviários, a escultura do ‘Cristo Libertador’, a área interna do prédio da Estação de Ibiporã, tombado como Patrimônio Histórico Estadual. Na área interna, as exposições permanentes “Café, Nossa História” e “Estação Ferroviária”, o antigo bar da estação e o café do museu, onde foi desenvolvido em 2020 o projeto Cozinha do Pioneiro. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Museu do Café de Ibiporã. Local: Museu do Café de Ibiporã, na Avenida Mário de Menezes, 1.113.





Das 15h10 às 16h10 – Sesc Cadeião Cultural Educação Patrimonial apresenta exposição “Sergipe”

Sinopse: Exposição mostra a transformação da Rua Sergipe ao longo dos anos e traz o olhar dos lojistas na atualidade. Realização: Sesc Cadeião Cultural, Museu Histórico de Londrina e Projeto Educação Patrimonial (Leandro Magalhães). Local: Sesc Cadeião Cultural, na Rua Sergipe, 52, no Centro de Londrina.





Atividades contínuas – Período de 20 a 24 de setembro, das 8h às 18h





Exposição “Obras do Jardim do MAL”

Realização da Exposição “Obras do Jardim do MAL (Museu de Arte de Londrina)”, na Sede da Prefeitura de Londrina, com quatro esculturas que compõem a exposição permanente, tradicionalmente localizada no jardim do Museu de Arte de Londrina, permitindo que a população possa ter acesso às obras.





A Exposição “Obras do Jardim na PML” traz quatro esculturas de autoria de Caciporé Torres, Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado e Zanzal Mattar. Elas compõem o acervo do Museu de Arte de Londrina. A exposição conta também com um vídeo de seis minutos que apresenta as obras e os/a artistas. A realização é do Museu de Arte de Londrina. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Londrina, que fica na Avenida Duque de Caxias, 635, no Centro cívico. Link de exibição do vídeo: Exposição Virtual Obras do Jardim - YouTube





Museu de Arte de Londrina – Rua Sergipe, 640 – Centro. Telefone para contato: (43) 3337-6238.