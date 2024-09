Jandaia do Sul abre nesta terça inscrições para concurso com salários de até R$ 17,8 mil

A prefeitura de Jandaia do Sul (Noroeste) abrirá, nesta terça-feira (1º), inscrições para 19 vagas em concurso público no município. O maior salário oferecido, R$ 17,8 mil, é para a função de médico clínico geral, com carga de 40 horas de trabalho semanais.





Há também oportunidades para assistente social, auxiliar administrativo, farmacêutico, psicólogo, bioquímico, recepcionista e diversas outras. Além das 19 vagas imediatas, outros candidados classificados comporão cadastro reserva para futuras oportunidades.

Podem se inscrever no certame pessoas com ensino fundamental, médio e superior completo, a depender do cargo escolhido. As taxas de participação são de R$ 50 (fundamental), R$ 80 (médio) e R$ 120 (superior).





As inscrições, que vão até 30 de outubro, podem ser feitas por meio do site da banca organizadora. As provas serão aplicadas dia 17 de novembro, com homologação final em 19 de dezembro. Para mais informações, acesso o edital.