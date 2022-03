Matrículas nos cursos de graduação da UEM pelo SiSU terminam nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (8) o prazo de matrículas para os aprovados no SiSU (Sistema de Seleção Unificada) visando o ingresso nos cursos de graduação oferecidos pela UEM (Universidade Estadual de Maringá). As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da DAA. É o primeiro ano que a instituição disponibiliza vagas para ingresso pelo SiSU.

Para este ano letivo, a UEM assegurou 622 vagas em cursos de graduação para ingresso por meio deste Sistema. A universidade recebeu 5.182 inscrições de candidatos oriundos de 23 estados e mais o Distrito Federal.

O SiSU utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) como critério de seleção. Os candidatos podem conferir sua colocação nos cursos que selecionaram como opção para ingressar pelo Sistema AQUI (também é possível acessar pelo celular).





Para confirmar a matrícula, o candidato deve informar o CPF e o número de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na página da DAA, preencher os dados cadastrais e providenciar a documentação necessária, certidão de nascimento ou casamento, RG, histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio.





Para os que não foram aprovados na chamada regular, haverá lista de espera, com inscrições a partir do dia 16 de março. Serão feitas três chamadas da lista de espera.