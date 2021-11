Dia de Doar: Hospital Evangélico de Londrina arrecada alimentos

Imagine uma lista de compras mensal como esta: 1.000 litros de leite, 480 quilos de arroz, 50 quilos de açúcar cristal, 200 quilos de feijão, 800 quilos de carnes e 50 quilos de feijão. Essa é a versão resumida do movimento da despensa do Hospital Evangélico de Londrina para servir somente os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Diariamente, são servidas cinco refeições, que somam mais de 2 toneladas de alimentos a cada mês. Para fechar a conta, a instituição precisa da ajuda da comunidade.

O Hospital Evangélico aderiu à Campanha Mundial Dia de Doar para engajar a comunidade e pede como contribuição alimentos como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e leite de caixinha, que deverão ser entregues nos postos de coleta (lista completa abaixo), para serem usados pela cozinha do centro de Saúde.





Originado nos Estados Unidos, o GivingTuesday é realizado sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças, para promover a generosidade e um mundo mais solidário. Em 2021, a data será em 30 de novembro, mas a ação do Hospital Evangélico se estenderá até o dia 15 de dezembro.





Para mais informações ou doações em grandes quantidades, deve-se entrar em contato pelas redes sociais, pelo site ou pelo WhatsApp (43) 3378-1201.

Déficit - Com mais de 60% dos seus atendimentos destinados ao SUS e por se tratar de um hospital filantrópico, há um déficit nas contas. Isso porque o governo remunera apenas parte dos custos dos procedimentos.





“A cada R$ 100 que o paciente gasta, o hospital recebe somente R$ 60. Por isso, a doação ajuda que a instituição mantenha o seu equilíbrio financeiro”, explica a assistente social Andressa de Lucio, da área de relações institucionais do HE (Hospital Evangélico).





Mesmo assim, o HE Londrina é referência regional para atendimentos de alta complexidade, urgência e emergência. Realiza atendimentos intensivos a pacientes graves em seus 66 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) - 56 adultos e 10 neo-pediátricos.





Possui uma maternidade referência em gestações de alto risco, realizando o acompanhamento pré-natal de todas as pacientes SUS em sua unidade de apoio ambulatorial.





Confira abaixo a lista de postos de coleta para doações de alimentos:





Hospital Evangélico Londrina





Avenida Bandeirantes 618, Vila Ipiranga, Londrina.





Supermercado Musamar





Rua Pio XII 626, Centro, Londrina.





Rua Senador Souza Naves 167, Centro, Londrina.





Rua Pernambuco 785, Centro, Londrina.





Almeida Mercados





Shopping Armazém da Moda. Rua Araçatuba 218, Parque Alvorada, Londrina.





Avenida Santos Dumont 518 A, Centro, Ibiporã.





Supermercados Viscardi





Rua Guaporé 784, Jardim Palmares, Londrina.





Avenida Winston Churchill 1310, Coliseu, Londrina.





Avenida Celso Garcia Cid 658, Centro, Londrina.





Rua Eduardo Benjamin Hosken 86, Conceição, Londrina.





Avenida Inglaterra 505, Igapó, Londrina.





Supermercado Santa Ângela





Avenida Antônio Raminelli 944