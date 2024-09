Ministério Público do Paraná abre teste seletivo para estagiários de Ensino Médio

O Ministério Público do Paraná abriu um teste seletivo para estagiários de Ensino Médio regular e profissionalizantes atuarem na Coordenação Administrativa do orgão. As inscrições, que são gratuitas, já estão abertas e seguem até 4 de outubro, às 18h30.





Para se inscrever, os candidatos devem preencher um formulário online e, em seguida, levar a ficha impressa até a sede do Ministério Público, localizada na rua Capitão Pedro Rufino, 605, até o dia 4 de outubro, entre 12h e 18h30. Além da ficha, é necessário estar portando uma fotocópia do RG e CPF e uma declaração de matrícula.

Para participar, os estudantes devem completar 16 anos até o dia 13 de janeiro ou na duração do contrato e estar matriculados em uma escola reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). Para os alunos do ensino médio regular, é necessário estar cursando os últimos dois anos, já para o profissionalizante, podem se inscrever alunos cursando a partir do primeiro ano.





O processo seletivo vai contar com duas fases, sendo uma prova objetiva e uma entrevista. Na prova objetiva serão 45 questões com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Noções de Informática.

Com uma bolsa-auxílio de R$ 1.050,00 mais um vale-transporte de R$ 264,00, os convocados devem cumprir 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Serão aprovados os alunos que atingirem a nota

mínima 65,0 pontos com a soma da prova objtiva e a entrevista.





Mais informações sobre o local de prova e as datas podem ser encontradas no edital do processo seletivo .





*Sob supervisão de Fernanda Circhia