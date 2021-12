Museu Histórico de Londrina reabre ao público com exposição de fotografias premiadas

O Museu Histórico de Londrina, órgão suplementar da UEL (Universidade Estadual de Londrina), está reaberto para visitação após um ano e meio fechado devido à pandemia da Covid-19. Durante este final de ano e até fevereiro de 2022, a população de Londrina e região e demais visitantes da cidade poderão acompanhar a exposição da 22ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores.

Realizada pela Confoto (Confederação Brasileira de Fotografia) e organizada pelo Fotoclube de Londrina, a exposição reúne mais de 150 fotografias premiadas de várias partes do Brasil e câmeras fotográficas de diversas épocas, até 28 de fevereiro do próximo ano. Além disso, a exposição permanente também estará aberta para visitação.

A diretora do Museu Histórico, Edmeia Ribeiro, convida a toda população londrinense para visitar e revisitar o espaço. Ela lembra também que desde o início da pandemia as ações foram levadas para o ambiente online. “Se as pessoas não podem vir, nós vamos levar o Museu até elas”, disse.





Com utilização das redes sociais, foi possível criar conteúdos para a apresentação do acervo do Museu, com vídeos, reportagens, cartão-postal e quiz. Para isso, além da página no Facebook foi criado o perfil @museuhistoricodelondrina e o canal Museu Histórico de Londrina.





“A ideia foi a expansão do Museu para além do seu espaço físico. Consideramos que tivemos sucesso e pudemos, inclusive, chegar a pessoas de outros estados e até de outros países, o que antes não era possível fisicamente. Isso é algo que vamos manter, mesmo com o Museu reaberto”, afirma Edmeia.

Horário de funcionamento - A entrada no Museu Histórico de Londrina é gratuita e pode ser feita nos seguintes horários: de terça a sexta-feira, das 9 às 17h30; sábado das 9 às 17 horas; e domingo, das 13 às 17 horas. Como protocolo de biossegurança, é obrigatório o uso de máscaras para todos os visitantes.





O Museu oferece duas opções de entrada. Para os visitantes que estão a pé, o acesso é pelo portão da Rua Benjamin Constant. Já para os que estão de carro, é possível usar o estacionamento do espaço, com entrada pela Avenida São Paulo. A administração orienta tocar o interfone para solicitar a abertura do portão.





Todas as informações sobre atividades e atualizações podem ser acompanhadas no perfil do Museu Histórico.