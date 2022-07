Novo campus do IFPR aumenta expectativa de expansão em Londrina

A inauguração do novo campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná) em Londrina, no dia 1º de julho, põe fim às condições inadequadas de trabalho e estudo em um imóvel alugado e aumenta a expectativa de expansão, já que o no espaço devem ser instalados mais cinco cursos.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A técnica de laboratório na área de biologia Daniele Albuquerque ressalta que no outro campus, localizado na área central e que funciona em um espaço alugado, a estrutura era precária. "A bancada não tinha a altura perfeita e tínhamos que improvisar várias coisas. Lá só havia dois laboratórios. Aqui, com essa estrutura bem maior, conseguimos distribuir melhor e cada área específica conseguiu o seu próprio laboratório.”



Continua depois da publicidade





Quando recebeu a reportagem, Albuquerque estava no laboratório de Química e Bioquímica, cuja arrumação deve estar pronta para receber os alunos no dia 1º de agosto. “Além desse, temos um só para Alimentos, outro para Biotecnologia, entre outros. Antes tínhamos que tirar os microscópios que não seriam utilizados naquela aula e colocar outros materiais. Agora cada laboratório pode manter a sua estrutura de uma aula para outra”, acrescentou, observa que os laboratórios espaçosos têm agora estrutura adequada para desenvolvimento de aulas práticas e também para pesquisa.





Leia mais na Folha de Londrina.