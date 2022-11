Oito pesquisadores da UEL estão entre os mais influentes do mundo

Aparecem na lista de cientistas mais influentes de 2021 o docente do Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental (CCB) da UEL Waldiceu Aparecido Verri Junior; e o professor do Departamento de Química (CCE) César Ricardo Teixeira Tarley.

Publicados pela editora Elsevier, os levantamentos apontam que oito docentes da Universidade estão entre os 100 mil cientistas mais influentes do planeta, o que representa cerca de 2% dos pesquisadores mais relevantes atualmente em todo o mundo. Para chegar ao resultado, informações acadêmicas de cerca de 200 mil cientistas incluídas no Scopus, uma base de dados bibliográficos multidisciplinar, foram analisadas.

As listas de pesquisadores mais influentes do mundo elaboradas pela Universidade Stanford, dos Estados Unidos, trazem nomes conhecidos de alunos, pós-graduandos e servidores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) .

“A pesquisa é uma ferramenta de ensino ativo”

Nature Research Award for Mentory in Science.

Após ter concluído a graduação em Londrina, Verri Júnior tornou-se mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade de São Paulo (USP). Já no primeiro semestre deste ano, foi premiado com o

Sempre destacando que o trabalho promovido na Universidade depende de um processo coletivo, Verri Júnior comenta que a sua principal motivação sempre foi colaborar com a ciência partindo das suas próprias dúvidas. É neste pensamento que busca se apoiar na hora de motivar, também, os próprios alunos. “A motivação para quem segue essa carreira, no caso docência e pesquisa, são as suas dúvidas.

Em meio a uma pausa na rotina de trabalho, no Laboratório de Análise de Materiais e Moléculas (Lamm), o farmacêutico bioquímico formado na UEL Waldiceu Aparecido Verri Junior, avaliou que ter sido mencionado é um ponto muito importante para a instituição de ensino, “porque desenvolvemos pesquisas com alunos da iniciação científica (IC), mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ou seja, pessoas que estão em formação”, pondera. “A pesquisa, na realidade, é uma ferramenta de ensino ativo”, explica.

“O mundo está vendo a ciência que estamos fazendo”

“Uma sensação de satisfação muito grande”, diz o docente do Departamento de Química da UEL César Ricardo Teixeira Tarley, professor da área de Química Analítica do Departamento de Química da UEL há 12 anos. Ele explica que a sua área de pesquisa trata do “desenvolvimento de metodologias de análise química, monitoramento e controle de qualidade de amostras”, sintetiza.

Mestre em Química Aplicada pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Tarley tornou-se doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tendo concluído o pós-doutorado em Química Analítica pela instituição em 2005. Desde 2007, Tarley é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.





No entanto, quando questionado sobre qual projeto gosta de falar sobre, Tarley destaca uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) considerada “simples”, avalia, promovida enquanto professor da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), em Minas Gerais.





Nesta ocasião, a equipe conseguiu desenvolver um método de controle de qualidade de medicamentos de uso controlado, como antidepressivos, utilizando um método bastante conhecido, além de equipamentos presentes em boa parte dos laboratórios e produtos muito usados na indústria, como um surfactante encontrado em produtos de limpeza residencial.





“Descobrimos que esse surfactante pode interagir com um fármaco e essa interação faz com que aconteça a precipitação deste fármaco. Então, conseguimos fazer uma determinação turbidimétrica e este reagente é muito barato. Esta foi a ideia: desenvolver um método para quantificar o medicamento na formulação”, explica.





Para ele, estar entre os pesquisadores mais influentes segundo a Stanford University representa uma grande satisfação, especialmente em poder contribuir com a ciência, “mas, principalmente, com a formação de recursos humanos e com a divulgação do nosso Programa de Pós-Graduação”, diz. “Estes indicadores mostram que estamos fazendo uma ciência de boa qualidade e uma divulgação adequada. Procuramos desenvolver pesquisas que tragam melhorias para a sociedade, no sentido de desenvolver métodos analíticos mais simples, baratos, rápidos e acessíveis. Ficamos felizes que as pesquisas feitas na UEL estão sendo reconhecidas”, conclui.