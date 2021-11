Orquidário da UEL comercializa mudas de orquídeas, suculentas e antúrios

O Orquidário da UEL (Universidade Estadual de Londrina), ligado ao CCA (Centro de Ciências Agrárias), comercializa mudas de orquídeas, suculentas e antúrios para as comunidades universitária e externa.

O setor abre às quintas-feiras e sextas-feiras, das 8 às 15 horas. As plantas podem ser adquiridas a partir de R$5,00 no Orquidário, que fica localizado no Campus da Universidade (Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380), próximo ao HV (Hospital Veterinário).

O atendimento é feito pelo técnico do Laboratório de Propagação de Plantas, Geraldo Lopes da Silva, que atua juntamente com o professor aposentado Ricardo Tadeu de Faria (Departamento de Agronomia), responsável pelas pesquisas com orquídeas e outras espécies.





Recursos – As plantas disponíveis no Orquidário da UEL fazem parte do acervo de pesquisas desenvolvidas nos laboratórios do CCA. O Orquidário da UEL teve início no ano de 1997. A coleção reúne dezenas de espécies híbridas e nativas de orquídeas.





Hoje, o setor é formado por 10 casas de vegetação. Elas ocupam uma área de aproximadamente de 1000 m2 e um laboratório de cultura de tecidos, onde são realizados estudos de micropropagação e criopreservação de espécimes de orquidáceas.