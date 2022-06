Os bastidores: a educação começa na limpeza

Mais do que professores e alunos dedicados, salas de aula, cadernos e livros, a estrutura para um ambiente escolar completo, inclui uma equipe de profissionais que todos os dias trabalham para que as crianças encontrem na escola um ambiente seguro, limpo e preparado para recebê-las.

Mariza Fabri, 45, está há 8 anos na equipe de limpeza da Escola Municipal Miguel Bespalhok, sua primeira atividade quando chega na escola às 6h45 é fazer a limpeza das carteiras e quadros das salas de aula, o chão já foi limpo no dia anterior, ao final do dia, por outras colaboradoras. Um trabalho, literalmente, nos bastidores do ambiente escolar, para que professores e alunos tenham um espaço higienizado quando a escola abre as portas e o sinal para o início das aulas toca.

“O trabalho da limpeza é muito importante para a educação das crianças, eles nos respeitam muito. Até quando acontece algo em sala de aula, como derrubar água no chão, eles mesmos querem limpar, e aí a gente explica que não precisam, que este é o nosso trabalho. É muito gratificante receber essa atenção”, pontua Mariza Fabri.





A Escola Municipal Miguel Bespalhok tem ao todo 600 alunos, do P5 ao 5° ano, divididos em 12 turmas pela manhã e 12 no período da tarde. A rotina de trabalho na limpeza da escola na zona leste de Londrina, é compartilhada entre Mariza e outras 3 colaboradoras, dentre suas atividades diárias está toda a limpeza geral da instituição. É como cuidar de uma casa, mas com muito mais gente desfrutando do espaço.





O serviço de limpeza das escolas e CMEI’s (centros municipais de educação infantil) de Londrina atualmente é terceirizado pela empresa Costa Oeste, em um contrato de R$ 24.907.704,48 por ano, já está incluso no valor todos os produtos e ferramentas necessários para os serviços de limpeza das instituições de ensino.

Ao todo são 475 profissionais, distribuídos nas 122 unidades escolares do município. 374 serventes estão em escolas e 101 em CMEI’s, deste número, 469 colaboradores são mulheres e apenas 6 são homens.





