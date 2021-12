Papai Noel da Guarda Municipal entrega presentes para crianças em creche da zona sul de Londrina

Com o objetivo de levar mais alegria para as crianças matriculadas no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Nissia Rocha Cabral, zona sul de Londrina, os guardas municipais do Grupamento Escolar foram até a unidade nesta terça-feira (7) para realizar um momento de interação social especial.

Na ocasião, o guarda Santos se vestiu de Papai Noel e auxiliou na entrega dos presentes para as 171 crianças atendidas pela unidade de ensino.



De acordo com a diretora do CMEI, Daniela Marinho, é muito gratificante poder contar com o apoio da Guarda Municipal.





“Já é a terceira vez que a Guarda Municipal se faz presente nesse momento tão importante, que é o Natal. A presença dos guardas junto à comunidade e às crianças é bastante importante, pois gostamos de vê-los enquanto passam aqui na frente e nos cumprimentam, por exemplo. E o fato do Papai Noel ser um agente da Guarda Municipal faz toda diferença para as crianças”, agradeceu.







A diretora informou ainda que todos os presentes distribuídos foram arrecadados através de doações por parte dos padrinhos, amigos e funcionários que tradicionalmente contribuem para tornar o Natal dos alunos mais feliz.

A GMEC (Guarda Municipal Escolar Comunitária) faz rondas preventivas, interação social e palestras, entre outras ações específicas, com o objetivo de levar adiante a filosofia de policiamento comunitário, base da formação, em favor da sensação de segurança.





Em caso de necessidade, a GM pode ser chamada pelo telefone de emergência 153 ou através do aplicativo 153 Cidadão. Baixe gratuitamente.