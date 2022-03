Paraná tem 234 vagas disponíveis em concurso público com salários que chegam a R$ 11.900,00

O Paraná tem mais 234 vagas disponíveis em concurso público no estado. A prefeitura de Santa Terezinha do Itaipu (Oeste) procura 150 pessoas para ocuparem funções de nível médio, superior e técnico. O maior salário oferecido, R$11.900,00, é para o cargo de médico generalista, mas a prefeitura também oportuniza outras funções, como auxiliar geral, guarda, pedreiro, atendente de farmácia e operário.



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também tem vagas disponíveis. Quase 50 agentes são procurados para trabalharem no Instituto na área de pesquisa, mas sem relação com o Censo Demográfico 2022. Os profissionais contratados terão vínculo válido por um ano, com possibilidade de prorrogação. O salário é de R$ 1.387,50.

A prefeitura de Pitanga (Centro) também tem oportunidades em diversas áreas, como agente comunitário e técnico de enfermagem. O maior salário oferecido, R$ 6.989,80, são para as funções de assistente social, farmacêutico bioquímico e veterinário. Veja abaixo mais informações sobre os concursos.







Concurso IBGE 2022 – Agente de pesquisas e mapeamento

Orgão: IBGEVagas: 48Taxa: não definidoCargos: agenteÁreas de atuação: AdministrativaEscolaridade: ensino médio

Salário: R$ 1.387,50

Inscrições: de 7 a 11 de março pelo site.







Concurso Prefeitura Pitanga 2022







Orgão: Prefeitura de PitangaVagas: 36Taxa: não definidoCargos: técnico, motorista, assistenteÁreas de atuação: SaúdeEscolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superiorSalário: de R$ 1.294,00 a R$ 6.989,00

Cidades: Pitanga (PR)

Inscrições: de 2 a 16 de março pelo site.







Concurso Prefeitura Santa Terezinha de Itaipu 2022





Orgão: Prefeitura de Santa Terezinha de ItaipuVagas: 150Taxa: de R$ 40,00 a R$ 100,00Cargos: professor, auxiliar, guardaÁreas de atuação: Administrativa, Saúde, Educação, Operacional, Segurança PúblicaEscolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superiorSalário: de R$ 1.300,00 a R$ 11.900,00Organizadora: IPPEC

Cidades: Santa Terezinha de Itaipu (PR)

Inscrições: de 25 de fevereiro a 16 de março pelo site.





