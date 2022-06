Paraná tem convênio para capacitar alunos no combate à corrupção

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) e o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) firmaram nesta quinta-feira (2) um convênio para capacitar alunos e professores de escolas estaduais sobre o controle social da administração pública. Uma das ideias do projeto é fazer com que os jovens ajudem a fiscalizar e combater a corrupção no estado.

O acordo de cooperação técnica foi assinado no evento de 75 anos do TCE, em Curitiba. O convênio, batizado de “Jovem no Controle”, pretende capacitar 600 mil alunos dos ensinos fundamental e médio, em temas como a fiscalização e aplicação dos recursos públicos.

De acordo com Edilson Liberal, diretor da Escola de Gestão Pública do TCE-PR, as aulas serão no modelo de EAD (ensino a distância) dentro das disciplinas de Educação Financeira, Matemática, Sociologia e Cidadania e Civismo que já estão na grade da Seed.





“Essa disciplina tem alguns tópicos ligados a impostos, tamanho e como é formado o estado. A partir disso, nós teremos conteúdos produzidos por servidores do Tribunal. Nós temos cursos em EAD nesse sentido, vamos treinar os professores e eles vão utilizar nessas aulas os conteúdos fornecidos pelo TCE”, disse à FOLHA.





