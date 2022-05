Paraná tem mais 323 vagas em concursos públicos com salários de até R$ 32 mil

O Paraná tem em destaque três concursos públicos que, juntos, oferecem 323 oportunidades.

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) disponibiliza 20 vagas para interessados na área jurídica, com salário de R$ 32.004,65 para o cargo de juiz. Para prestar, é necessário pagar uma taxa de R$ 320,00. A prova está prevista para acontecer no dia 7 de agosto.

Já o CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª região) oferta a maioria das vagas no estado: 245. São oportunidades para pessoas de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.650,00 a R$ 4.510,00. Para fazer a prova, que acontece no dia 31 de julho, os concurseiros terão que desembolsar uma taxa que varia de R$ 59,00 a R$ 75,00.





O Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) também procura pessoas para atuarem na área da saúde. São vagas para quem tem Ensino Médio, Técnico ou Superior, com salários de até R$ 10.880,29. As inscrições serão encerradas no dia 24 de maio. Veja mais informações sobre os concursos nos resumos abaixo ou acesse os editais.