Parceria entre UEL e PM viabiliza curso para policiais do 30º Batalhão

A UEL e o 30º Batalhão da Polícia Militar do Paraná uniram forças para oferecer aos policiais militares um curso de formação complementar voltado ao aprimoramento da relação entre a instituição de segurança e a sociedade. As aulas estão sendo ministradas por docentes da UEL e contam com o apoio de setores da universidade, como a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex), o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) e o Laboratório de Tecnologia Educacional (Labted).





Conforme a pró-reitora de Extensão, Zilda Andrade, a parceria surgiu a partir da iniciativa do comandante do 30º BPM, tenente-coronel Marcos Tordoro. Inicialmente, explica Zilda, 26 novos praças da PM estão participando do curso de extensão, que tem 75 horas de duração e está sendo ministrado por docentes dos departamentos de Ciências Sociais (CLCH), Psicologia (CCB), Comunicação e Educação (Ceca).

“Dentro da carga horária total, que era de 100 horas, nós ficamos com 75 horas. Então, foram feitas reuniões entre o comando da Polícia Militar, a Reitoria e a Proex e, em seguida, essa articulação com os professores para contemplar os módulos que o 30º Batalhão gostaria que fossem abordados”, lembrou a pró-reitora.





Desta maneira, a ementa do curso de formação complementar foi formada pelas seguintes disciplinas: Relação entre a Polícia Militar e a Sociedade; Comunicação e Gestão de Conflitos; Estudos das Relações Étnico-raciais no Brasil; Questões de Identidade de Gênero e Saúde Mental e Qualidade de Vida.

“Quebrar paradigmas não é fácil em nenhum segmento e aqui é mais um exemplo de paradigma que está sendo quebrado, uma aproximação entre as duas instituições. Essa cooperação já está se demonstrando muito exitosa, tanto para nós policiais quanto para os professores e pesquisadores”, avaliou o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcos Tordoro, por meio da assessoria de comunicação do 30º BPM.





Criado há um ano pelo Governo do Paraná, o 30º Batalhão da Polícia Militar é responsável pelo policiamento na Região Norte de Londrina e em outros seis municípios da Região Metropolitana de Londrina (RML): Ibiporã, Jataizinho, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso. Dentre as estratégias de aproximação com a sociedade implementadas pelo Batalhão está a comunicação com lideranças comunitárias e moradores via Whatsapp.

