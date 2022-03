Pesquisa de paranaense é premiada na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP

A pesquisa de uma paranaense com o tema “Ansiedade e Depressão no Contexto Escolar” foi premiada na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) da USP (Universidade de são Paulo). Grazyella Luna Barlatti Fernandes, 14, está no primeiro ano do Ensino Médio, no Colégio Positivo de Curitiba, e foi motivada pelo fato do assunto ser um tabu no ambiente escolar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Eu tinha amigos com o problema e quis explicar o que é essa doença, e como ela afeta o cérebro. Transtornos mentais são complexos, mas é um tema que me fascina”, revela a estudante, que pretende cursar Medicina. Fernandes também se destacou na Mobipe (Mostra Brasileira de Inovação, Pesquisa Científica e Empreendedorismo), do próprio Colégio.

Continua depois da publicidade





Nesta edição, 427 projetos foram apresentados na Febrace, entre os dias 14 e 26 de março, de forma virtual.





Na pesquisa de Fernandes, focada nos alunos do 9º ano, foi avaliada a influência do ambiente escolar na saúde mental dos adolescentes. “O processo de investigação científica foi incrível. Poder me aprofundar em um tema tão interessante também me ajudou a ser mais empática com quem sofre de transtornos mentais, e a entender que há coisas que não devem ser ditas porque podem acionar gatilhos”, comenta.





Para a pesquisa, Fernandes montou um questionário para que estudantes respondessem. As perguntas utilizadas estavam entre as aprovadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) o Self Report Questionnaire 20 (SRQ-20). Nas respostas, foi possível perceber que muitos estudantes entrevistados apresentavam sinais de ansiedade e depressão, e concluir que o assunto deve ser mais abordado em casa e na escola. “Segundo os resultados obtidos com as questões respondidas pelos alunos, eles realmente querem aprender mais sobre esses transtornos, seja para ajudar a si mesmo ou o colega”, observa a professora Larissa Barony, orientadora do projeto.

Continua depois da publicidade





“Percebemos o quanto eles querem que a escola e a família assumam o papel de mediadores e discutam abertamente sobre o tema. Caso contrário, eles irão buscar informações por conta própria e em fontes que podem não tratar o assunto com a devida complexidade e seriedade. A escola precisa de mais projetos como esse para empoderar o aluno e dar a ele ferramentas para cuidar de sua saúde mental”, conclui a professora.