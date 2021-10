Pesquisa revela que 30% dos vestibulandos ainda não escolheram o que fazer na graduação

Uma pesquisa realizada por três anos consecutivos pela Universidade Positivo, com mais de 10 mil vestibulandos, mostrou que, a menos de seis meses do início do Ensino Superior, cerca de 30% dos estudantes ainda não têm certeza quanto à profissão que desejam exercer no futuro.

Segundo a supervisora de projetos em Orientação Profissional e de Carreira do curso de Psicologia da Universidade Positivo e doutora em Educação, Rafaela de Faria, isso acontece por três fatores: ao sair do Ensino Médio, muitos estudantes ainda não têm segurança para escolher uma carreira; e mesmo para aqueles que têm, a diversidade de áreas e as segmentações disponíveis provocam ansiedade, exatamente no momento em que eles mais precisam focar nos estudos.

"Além disso, com as transformações constantes – e cada vez mais rápidas – na nossa sociedade, novas profissões surgem e o mercado de trabalho também vai apontando demandas em novas áreas, muitas delas que ainda nem existem. Identificar essas tendências, integrar com os interesses e habilidades dos estudantes costuma ser difícil sem ajuda profissional", ressalta a supervisora.

A pesquisa revela, ainda, que 46% dos estudantes do Ensino Médio escolhem o curso superior com a expectativa de, ao sair da graduação, conseguir um emprego e que 35% dos vestibulandos optam pelo curso para realizar um objetivo pessoal. Ter um bom salário aparece em terceiro lugar, com 15% das respostas.





Feiras de profissões podem ser uma oportunidade para esse momento decisivo. A UP (Universidade Positivo) promove, nos dias 6 e 7 de outubro, a Fepro On - uma feira de profissões em versão 100% virtual. Com objetivo de auxiliar no processo de decisão sobre qual carreira os vestibulandos pretendem seguir, a ação visa, ainda, contextualizar a vida universitária e mostrar a realidade do mercado de trabalho.





A programação disponibiliza diversos conteúdos para estudantes, entre testes vocacionais para quem ainda não sabe qual graduação cursar, atividades culturais, palestras com profissionais e empresas renomadas do mercado, além do tour virtual pela instituição. O visitante também poderá explorar todas as opções de cursos a partir de um espaço de vivência acadêmica.

Serviço

Fepro On

Inscrições gratuitas pelo site fepro.up.edu.br/

Data: quarta e quinta-feira, 06 e 07 de outubro de 2021