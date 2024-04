Evento da UEL reúne grandes nomes femininos do jornalismo nesta quarta

A atividade, que será aberta tanto para a comunidade interna quanto para o público externo, convidou as jornalistas Angela Ota; Carol Romanini; Gabrieli Chanthe; Lebna Lendgraf; Samara Garcia e Zilma Santos. Após a abertura, as convidadas falarão um pouco sobre suas trajetórias e depois será aberta a sessão de perguntas da plateia.

O evento "Vozes Femininas no Jornalismo", organizado por alunas do quarto ano de jornalismo, vai reunir seis grandes mulheres do jornalismo de Londrina em uma roda de conversa para compartilhar suas histórias e experiências no mercado. O evento erá nesta quarta-feira (16), na sala 683 do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes), às 19h30, na UEL (Universidade Estadual de Londrina). A participação é gratuita.

Conheça as convidadas

Angela Ota

Formada em jornalismo pela UEL em 2013, atualmente faz mestrado na instituição e possui especialização em Comunicação Empresarial pelo Centro Universitário Senac e em Gestão Estratégica de Pessoas pela Unicesumar. Trabalha como editora executiva na RPC Paraná, afiliada da Globo no estado, e já trabalhou na redação do Portal Tarobá News.





Carol Romanini

Também egressa do curso de jornalismo da UEL, Carol já atuou com assessoria, rádio, televisão e nas funções de repórter, apresentadora e editora em empresas como a Rede Massa e a Record TV. Atualmente, é responsável pelo departamento comercial e eventos na agência Advisory e atua na equipe de jornalismo da rádio Paiquerê FM.





Gabrieli Chanthe

Formada em jornalismo pela UEL em 2021, Gabrieli é pós-graduanda em Marketing e vendas na PUC Curitiba e possui certificação pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Em 2019, fundou sua própria agência, a ‘’Chanthe Marketing & Comunicação’’ e também é coordenadora do setor de comunicação da Imobiliária Atual de Londrina (PR). Em 2019, ela foi reconhecida pelo Prêmio Sangue Novo de jornalismo com a série "Mulheres Marcadas" e "Revista Repense".





Lebna Lendgraf

Profissional com mais de 25 anos de experiência, se formou em jornalismo pela UEL, possui especialização em Agronegócios pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mestrado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Atua como analista de comunicação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Soja, Londrina/PR) e possui conhecimentos em: comunicação organizacional, divulgação científica, ciência da informação e assessoria de imprensa.





Samara Garcia

Graduada em jornalismo pela UEL em 2015, tem experiência na área do fotojornalismo e é a fundadora do Estúdio Volpe. Também é a fotógrafa oficial do Projeto “Música Criança”, desenvolvido pela UEL, e ensina fotografia no curso ‘’Fotografia de bolso’’ e na Escola de Artes Primeiro Encontro. Seu currículo também inclui a atuação no estúdio do Foto Célula e na revista Sucesso e Bem-estar & Saúde.





Zilma Santos

Também egressa do curso, Zilma possui uma vasta experiência tanto na TV quanto no impresso. Na televisão, foi repórter e editora na TV Coroados (atual RPC), na TV Cidade e na Central Nacional de Televisão (CNT). Já no impresso, trabalhou por mais de duas décadas na Folha de Londrina, como repórter e editora, e também atuou como editora no extinto Jornal de Londrina (JL).