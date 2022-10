Pesquisadoras da UEL estudam macacos-prego que usam pedras como ferramentas em Londrina

Pesquisadoras do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da UEL, estão estudando um grupo de macacos-prego (Sapajus nigritus)) que utilizam ferramentas (rochas) para auxiliar na alimentação, comportamento habitual em alguns grupos, porém inédito nesta espécie em questão. O grupo ocupa um resquício de Mata Atlântica existente no Parque Municipal Arthur Thomas, na Região Leste de Londrina, onde foram identificados até agora 205 sítios de quebra, ou seja, locais onde os animais costumam levar frutos, sementes e rochas para as refeições.

Histórico

A descoberta do comportamento deste grupo do Parque Arthur Thomas data de 1998, quando foram desenvolvidos os primeiros estudos com estes animais, no CCB. A pesquisa mais recente joga luz a evidências levantadas anteriormente, com riqueza de detalhes e rigor científico.

De acordo com a professora, o estudo das habilidades das várias espécies de macacos demonstraram que estes animais têm intencionalidade nas atitudes. E que, em nome disso, desenvolvem habilidades como coordenação motora, equilíbrio e força. Um exemplo é o caso de um macaco prego do grupo do Arthur Thomas, flagrado levantando uma pedra de mais de 3,5 quilos – praticamente o peso do seu corpo. “As imagens deixam claro que se trata de um animal com grande noção corporal, que sabe como empregar a força”, esclarece.

Segundo a professora Ana Paula, outro estudo muito parecido feito por pesquisadores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), com macacos-prego que habitam o cerrado e a caatinga, demonstrou habilidade semelhante. Os animais também usam pedras para quebrar frutos e sementes. Acreditava-se que as ferramentas serviam para facilitar a alimentação em locais onde não existia abundância de frutas e sementes. O caso do grupo do Parque Arthur Thomas, de Londrina, derruba essa hipótese. Apesar da mata estar em um fragmento urbano e em um ambiente alterado, existe abundância de alimentos.

O caso dos animais de Londrina chamou a atenção de uma das maiores autoridades no estudo do comportamento de primatas. A pesquisadora Jessica Ward Lynch, do Institute for Society and Genetics and Departament of Anthropology, da Universidade da California em Los Angeles (UCLA), nos EUA, estará na cidade a partir de 28 de outubro para participar de uma observação in loco dos animais.

Além de vir à cidade e ver de perto o grupo de macacos prego, a professora norte americana será a convidada para uma palestra direcionada a estudantes e pesquisadores sobre o trabalho que desenvolve com primatas. A conferência integra as comemorações do aniversário de 50 anos do curso de Ciências Biológicas da UEL e será realizada no dia 31 de outubro, às 17h, no Anfiteatro Cyro Grossi. Ainda no Paraná, a professora participará do 39º Encontro Anual de Etologia, que será realizado de 1º a 4 de novembro, em Curitiba.