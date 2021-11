Plataforma abre vagas em curso gratuito de tecnologia para jovens de baixa renda

A plataforma de educação e empregabilidade ONE (Oracle Next Education) está com inscrições abertas para o programa formativo em tecnologia voltado para jovens de baixa renda. O programa tem duração de seis meses e vai oferecer cursos gratuitos para desenvolver hard e soft skills, com foco em programação e empreendedorismo. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário on-line no site do ONE.

Podem participar jovens a partir de 18 anos, estudantes de escolas públicas, de regiões periféricas, que sejam entusiastas em tecnologia e busquem construir uma carreira no segmento tecnológico. Um dos requisitos é que o candidato tenha acesso à internet e um computador e se comprometa a estudar, no mínimo, três horas por dia durante todo o curso.

A carga horária do curso é de 330 horas, distribuídas entre disciplinas como Lógica de Programação, Java Jr, Front-End, MySQL em OCI, Python para Data Science e Primeiros Passos com Infra. No início do treinamento, os alunos participarão de um desafio com várias atividades em entregas semanais.





Após a formação, a plataforma vai apresentar uma rede de negócios com empresas reconhecidas pelo mercado e parceiras do programa. Os formados serão encaminhados a uma plataforma exclusiva onde poderão cadastrar seus currículos e ter contato com grandes empresas do mercado, clientes e parceiros do Oracle.





O Oracle Next Education tem como objetivo formar 40 mil jovens profissionais e criar mais oportunidades de trabalho na área da tecnologia. Para selecionar os alunos, a empresa firma parcerias com ONGs (Organizações Não Governamentais).