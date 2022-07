PM abre concurso para cadete com salário inicial de R$ 3.776,22

A PM (Polícia Militar) do Paraná abriu, no dia 18 de julho, uma vaga em concurso público para cadete policial militar e outra para cadete bombeiro militar. O salário inicial é de R$ 3.776,22, mas tem previsão de aumento: no 2º ano, a quantia passa para R$ 4.181,38; no 3º, R$ 4.748,59. Finalizando o 3º ano, R$ 7.827,69. Ao subir de patente e se tornar segundo tenente, a remuneração chega a R$ 10.327,39.

Para participar do concurso, os candidatos deverão comprovar ter o ensino médio completo, ter aptidão física e mental para exercer o cargo, estar em dia com as obrigações eleitorais, ser brasileiro, ter passado pelo serviço militar e ter até 30 anos de idade.





As inscrições ficarão abertas até 31 de agosto. As provas têm previsão de serem aplicadas em três dias diferentes: em 23 de outubro acontece a etapa objetiva e nos dias 4 e 5 de dezembro a discursiva. Mais informações podem ser obtidas no Edital. Veja o resumo do concurso abaixo.



Resumo







Orgão: PM-PR (Polícia Militar do Paraná)

Vagas: 2Taxa: R$ 195,00Cargo: cadeteÁrea de atuação: Segurança PúblicaEscolaridade: ensino médioFaixa de salário: de R$ 3.776,22 a R$ 10.327,39

Organizadora: UFPR (Universidade Federal do Paraná)



Inscrições: de 18 de julho a 31 de agosto pelo site.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia