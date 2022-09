Prazo para inscrições no Vestibular e no PAS 2022 da UEM termina nesta quarta

As inscrições devem ser feitas pela internet. A universidade também dispõe de um aplicativo próprio - o APP Vestibular UEM -, no qual é possível efetivar a inscrição. A plataforma está disponível, em versão para os sistemas Android e iOS, nas lojas Google Play Store e App Store.

Termina nesta quarta-feira (21) as inscrições para o Vestibular e o PAS ( Processo de Avaliação Seriada) de 2022 da UEM (Universidade Estadual de Maringá). O valor da taxa do Vestibular é de R$ 167, e do PAS é de R$ 84.

Vestibular e PAS

Já as provas do Vestibular irão ocorrer no dia 12 de fevereiro de 2023. Os candidatos terão que elaborar uma redação e responder 50 questões objetivas referentes a conhecimentos gerais.

O PAS está agendado para o dia 4 de dezembro deste ano, das 13h50 às 19h, com provas objetivas e de redação, cujo conteúdo está relacionado a série do ensino médio em que o candidato está matriculado. Lembrando que o PAS é uma avaliação seriada composta por três etapas.

Para o concurso Vestibular serão oferecidas 2.368 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. Para o PAS, foram abertas 754 vagas, destinadas aos candidatos que farão a última etapa do processo. Os cursos ofertados vão desde Administração, Medicina até a Zootecnia, totalizando mais de 70 graduações.

Cotas

Vale destacar que o Vestibular reserva 20% das vagas para o sistema de cotas sociais. O que inclui pessoas que tenham cursado as quatro últimas séries dos ensinos fundamental e médio em instituição pública ou sejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal, com renda mensal per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos.





A universidade também reserva no concurso vestibular 20% das vagas para candidatos pretos e pardos, das quais, 75% são destinadas para os candidatos que atendam os critérios de cota social e 25% independente da renda.





E nos dois processos seletivos há reserva de 5% das vagas para PcD (Pessoas com Deficiência). O resultado final será divulgado no dia 23 de março de 2023, no site . As vagas não preenchidas neste processo serão remanejadas para o para o Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes.