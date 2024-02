Prefeitura de Bandeirantes divulga edital para consultar local de prova para concurso público

A Prefeitura de Bandeirantes, divulgou nesta quinta-feira (15) o edital para consultar o local de realização da prova do Concurso Público para a Prefeitura do Município. A prova objetiva será aplicada no dia 25 de fevereiro, em Bandeirantes (Norte do Paraná).





O cartão de informação do local de prova deve ser acessado no site, mas antes é importante ler todas as informações que consta no edital do local da prova do concurso.

É importante comparecer no local da prova com uma antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local da prova. Os candidados deverão levar no dia da prova o documento original com foto, e caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente.





Abertura dos portões

No primeiro horário de provas, a abertura dos portões será as 08h, com fechamento as 08h45min e início das provas as 09h para os cargos: Borracheiro, Assistente Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, Dentista, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Saúde Bucal, Fonoudiólogo 40h, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Terapeuta Ocupacional, Coveiro, Agente de Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Fiscal de Tributos, Professor Ensino Fundamental, Auditor Fiscal e Engenheiro Civil irão realizar a Prova Objetiva no período da manhã, com duração de 3h30min (horário oficial de Brasília)





No segundo horário de provas, os portões serão abertos as 13h, fechará as 13h45min e as provas iniciarão as 14h, para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Farmácia, Vigilante Sanitário, Técnico em Saúde Bucal, Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoudiólogo 20h, Psicólogo, Professor de Educação Infantil, Engenheiro Eletricista, Motorista, Contador, Fiscal de Obras, Analista de Sistema, Pedreiro, Eletricista, Operário, Operador de Munk e Mecânico, irão realizar a Prova Objetiva no período da tarde, com duração de 3h30min (horário oficial de Brasília)





As inscrições para o concurso foram abertas em 2 de janeiro de 2024 e foram encerradas em 25 de janeiro de 2024.





