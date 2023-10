Prefeitura de Cambé abre PSS para contratação de professores com salários de até R$ 4.420 mil

Estão abertas as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de professores de educação infantil, ensino fundamental, arte e educação física, em caráter temporário, para suprir necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Serão admitidos 36 profissionais, com vencimentos que variam de R$ 2.210,28 a R$ 4.420,55. O prazo de inscrições começou nesta quinta-feira (26) e segue até as 23h59 do dia 9 de novembro.





A seleção será através de prova de títulos e experiência profissional, executado em parceria com a Fundação Fafipa. Ao todo serão: oito vagas de ampla concorrência, uma vaga PCD e uma vaga para afrodescendentes para o cargo de professor de educação infantil; 17 vagas de ampla concorrência, uma vaga PCD e uma vaga para afrodescendentes para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental; quatro vagas de ampla concorrência para o cargo de professor de arte; e duas vagas de ampla concorrência para o cargo de professor de educação física.

O cargo de professor de educação infantil terá prevê vencimento base de R$ 4.420,55 e uma carga horária de 40 semanais. Já os cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental, professor de arte e professor de educação terá remuneração de R$ 2.210,28 e uma carga horária de 20 horas semanais.





A taxa de inscrição é de R$ 60, com isenção para pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea e doadores de sangue conforme documentos solicitados no edital. A homologação do resultado final e classificados tem previsão para divulgação no dia 20 de dezembro

Todas as informações e o edital do Processo podem ser acessados neste link. Já a inscrição pode ser feita clicando aqui.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)