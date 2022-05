Prefeitura de Goioerê abre 118 vagas em concurso público com salários de até R$ 5.383,31

A prefeitura de Goioerê (Região Metropolitana de Campo Mourão) divulgou edital com informações sobre o concurso público para a administração municipal, que oferta 118 vagas. O maior salário oferecido, R$ 5.383,31, é para a função de advogado, com carga de 20 horas semanais. As oportunidades abrangem pessoas de nível fundamental, médio e superior.



Aqueles que têm apenas ensino fundamental podem concorrer aos postos de auxiliar de serviços gerais (42), motorista (11) e eletricista de manutenção (2). Para pessoas de nível médio, há vagas para fiscal (2); auxiliar administrativo (21); operador de máquinas (5); professor (16); técnico agrícola (2); e técnico em enfermagem (5). Profissionais com diploma superior encontram chances nos cargos de advogado (1); arquiteto (1); dentista (1); enfermeiro (5); fisioterapia (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); e psicólogo (1).

As inscrições abrem nesta quinta-feira (12) no site da FAU (Fundação de Apoio ao desenvolvimento Unicentro). A prova do concurso está prevista para acontecer em 3 de julho. Veja mais informações abaixo.







Concurso Prefeitura Goioerê (PR) 2022





Orgão: Prefeitura Goioerê

Vagas: 118

Taxa: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Cargos: Professor, Tecnico em Enfermagem, Advogado

Áreas de Atuação: Administrativa, Saúde, Educação, Operacional

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Faixa de salário: de R$ 1497,35 a R$ 5383,31

Organizadora: FAU

Cidade: Goioerê (PR)

Inscrições: de 12 de maio a 31 de maio pelo site.